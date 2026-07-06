Đi bộ sau bữa ăn mang lại lợi ích gì cho sức khỏe?

Nhiều người có thói quen ngồi ngay sau khi ăn hoặc nằm nghỉ vì cho rằng cơ thể cần thời gian để tiêu hóa. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy việc vận động nhẹ sau bữa ăn, đặc biệt là đi bộ, có thể mang lại nhiều lợi ích cho quá trình chuyển hóa và sức khỏe tổng thể. Ảnh: News Medical

Giúp ổn định đường huyết sau ăn

Sau mỗi bữa ăn, đặc biệt là bữa giàu tinh bột hoặc đường, lượng glucose trong máu sẽ tăng lên. Khi đi bộ, các cơ bắp sử dụng glucose làm nguồn năng lượng, từ đó giúp giảm lượng đường lưu thông trong máu và hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific Reports năm 2025 chỉ ra chỉ cần đi bộ 10 phút ngay sau ăn đã giúp giảm đỉnh đường huyết hiệu quả hơn so với đi bộ 30 phút sau khi chờ khoảng nửa giờ. Việc kiểm soát đường huyết tốt không chỉ có lợi cho người mắc đái tháo đường mà còn góp phần giảm nguy cơ kháng insulin, hội chứng chuyển hóa và các bệnh tim mạch về lâu dài.

Hỗ trợ tiêu hóa

Đi bộ nhẹ nhàng kích thích nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp thức ăn di chuyển thuận lợi qua hệ tiêu hóa. Nhờ đó, nhiều người cảm thấy giảm đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Một số nghiên cứu ghi nhận việc đi bộ khoảng 10-15 phút sau mỗi bữa ăn trong vài tuần giúp giảm các triệu chứng như đầy hơi, ợ hơi và cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên đi bộ quá nhanh hoặc vận động cường độ cao ngay sau khi ăn vì có thể gây khó chịu, đau bụng hoặc ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Đi bộ nhẹ 10-20 phút sau bữa ăn giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi duy trì đều đặn. Ảnh: Living Better

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Đi bộ sau bữa ăn không phải là bí quyết đốt mỡ thần tốc nhưng có thể góp phần kiểm soát cân nặng khi được duy trì đều đặn. Sau khi ăn, cơ thể có xu hướng tiết insulin để đưa glucose vào tế bào. Nếu lượng đường trong máu tăng quá cao và kéo dài, phần năng lượng dư thừa có thể được chuyển thành mỡ dự trữ. Đi bộ giúp cơ bắp tiêu thụ glucose sớm hơn, từ đó hạn chế tình trạng này. Bên cạnh đó, thói quen vận động sau bữa ăn cũng làm tăng tổng mức tiêu hao năng lượng trong ngày, hỗ trợ giảm cân khi kết hợp chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Tốt cho tim mạch

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho hệ tim mạch. Duy trì thói quen đi bộ sau bữa ăn giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp, giảm viêm mạn tính và cải thiện chức năng mạch máu. Theo các chuyên gia, việc chia nhỏ thời gian vận động thành nhiều lần ngắn trong ngày, chẳng hạn đi bộ sau ba bữa chính, vẫn mang lại hiệu quả tích cực đối với sức khỏe chuyển hóa.

Cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác buồn ngủ

Sau bữa ăn, nhiều người cảm thấy uể oải hoặc buồn ngủ do lưu lượng máu tập trung nhiều hơn cho hệ tiêu hóa. Đi bộ nhẹ giúp tăng tuần hoàn, kích thích giải phóng endorphin và cải thiện sự tỉnh táo. Thói quen này cũng giúp giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn sau một ngày làm việc.

Đi bộ sau ăn thế nào là phù hợp?

Nên đi bộ nhẹ với tốc độ vừa phải trong 10-20 phút, bắt đầu khoảng 10-30 phút sau khi ăn. Ảnh: Times of India

Các chuyên gia khuyến nghị nên bắt đầu đi bộ trong khoảng 10-30 phút sau khi kết thúc bữa ăn. Mỗi lần chỉ cần 10-20 phút với tốc độ vừa phải, đủ để trò chuyện nhưng không bị hụt hơi. Không nên chạy bộ, leo dốc hoặc tập luyện cường độ cao ngay sau bữa ăn lớn vì có thể gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Người mắc bệnh tim mạch, đái tháo đường hoặc các bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn cường độ vận động phù hợp. Dù chỉ kéo dài vài phút, đi bộ sau bữa ăn là một thay đổi nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích đáng kể cho đường huyết, tiêu hóa, cân nặng và sức khỏe tim mạch nếu được duy trì mỗi ngày.