Thanh Hằng thích thú lái Porsche gần 6 tỷ đưa chồng đi hẹn hò cuối tuần

Thanh Hằng mới đây đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc bình an, thảnh thơi bên ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Không phải hình ảnh hào nhoáng đi sự kiện hay du lịch nghỉ dưỡng xa hoa, cả hai lựa chọn tận hưởng ngày cuối tuần đơn giản với lịch trình ăn sáng và uống cà phê cùng nhau.

Ngày cuối tuần, chân dài sinh năm 1983 xuất hiện trẻ trung với trang phục thoải mái: quần sooc, áo sát nách, kính râm và tự cầm lái Chiếc Porsche mui trần màu đỏ nổi bật. Ông xã Trần Nhật Minh tay trong tay cùng vợ hẹn hò.

Tuy nhiên, điều khiến fan thích thú lại là vai trò tài xế được Thanh Hằng hào hứng tiết lộ: "Cuối tuần hẹn hò đi ăn sáng và cafe, nhưng tôi chở". Câu nói ngắn gọn toát lên sự "galang" nhưng lại chuẩn với tính cách mạnh mẽ, sự chủ động thường thấy của Thanh Hằng khiến fan "bật cười".

Ở tuổi 43, Thanh Hằng tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn bên nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Cuối tuần, nữ siêu mẫu tự tay cầm lái chiếc Porsche màu đỏ mới tậu để đưa ông xã đi ăn sáng, uống cà phê.

Được biết, chiếc mui trần màu đỏ Thanh Hằng lái là Porsche 718 Boxster Style Edition - dòng xe thể thao mui trần động cơ đặt giữa, có giá lăn bánh xấp xỉ 6 tỷ đồng. Đây là món quà nữ siêu mẫu tậu hồi đầu tháng 6 để tự tặng bản thân nhân sinh nhật tuổi 43.

Không lâu sau khi tự thưởng xế hộp, Thanh Hằng đón tuổi mới trong không khí ấm cúng bên ông xã và những người bạn thân yêu. Ở tuổi 43, với mái tóc ngắn cá tính, trang phục đơn giản khiến nữ siêu mẫu nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về nhan sắc trẻ trung và vóc dáng thanh mảnh.

Đặc biệt, những khoảnh khắc tình cảm bên ông xã Trần Nhật Minh trong ngày đặc biệt đã phần nào cho thấy cuộc sống bình yên, viên mãn của cô ở thời điểm hiện tại. Khi có thời gian rảnh, cặp đôi chủ yếu đăng tải những khoảnh khắc giải trí như đi ăn, du lịch hay dành thời gian bên nhau.

Cặp đôi vẫn đang chờ đón con đầu lòng nhưng không vội vã. Thanh Hằng quan niệm con cái là duyên, lộc trời cho. Cô muốn chuẩn bị sức khỏe và thời điểm thật tốt, sắp xếp chu toàn công việc rồi mới làm mẹ.

Thanh Hằng đón tuổi 43 trong không khí ấm cúng bên ông xã những người bạn thân yêu.