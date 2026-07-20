Tuổi 43 của Thanh Hằng

Mới đây, Thanh Hằng khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ loạt khoảnh khắc rạng rỡ trong dịp đón sinh nhật tuổi 43. Trên trang cá nhân, nàng siêu mẫu đăng tải dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Đếm ngược tới ngày sinh nhật 22/7. Ngày nào cũng nhận được sự yêu thương, biết ơn vô cùng".

Trong loạt ảnh, Thanh Hằng lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng với áo sơ mi tông màu trung tính kết hợp mái tóc ngắn cá tính. Gương mặt gần như không có dấu hiệu tuổi tác, làn da căng mịn cùng nụ cười rạng rỡ giúp Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen. Đặc biệt, những khung hình tình cảm bên ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh hay khoảnh khắc chắp tay cầu nguyện trước bánh sinh nhật càng khiến nhiều người cảm nhận được sự viên mãn của Thanh Hằng ở thời điểm hiện tại.

Không gian buổi tiệc cũng gây chú ý khi được trang trí bằng nhiều bó hoa tươi, bánh kem cùng những món quà đến từ các thương hiệu cao cấp. Điều khiến người hâm mộ trầm trồ là nhan sắc của Thanh Hằng.

Không chỉ gây chú ý bởi không gian ấm cúng, ngập tràn hoa và quà tặng, Thanh Hằng còn ghi điểm với diện mạo trẻ trung, thần thái cuốn hút cùng nụ cười hạnh phúc bên ông xã.

Tiếp tục tuần sinh nhật sớm, Thanh Hằng còn đăng tải hình ảnh diện áo phông đơn giản đón tuổi mới cùng cô bạn thân Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh. "Có những niềm vui rất nhỏ, nhưng ở lại rất lâu", Thanh Hằng tâm sự.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động. Đông đảo khán giả liên tục bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nhan sắc trẻ trung và vóc dáng chuẩn của Thanh Hằng ở tuổi 43. Đặc biệt, nhiều người nhận xét kiểu tóc mới khá hợp với chân dài sinh năm 1983.

"Chị đẹp quá, nhìn không nghĩ đã 43 tuổi", "Đúng là lão hóa ngược, càng ngày càng trẻ", "Vóc dáng vẫn chuẩn siêu mẫu, thần thái sang trọng khó ai sánh bằng", "Thanh Hằng là một trong số ít nghệ sĩ có thể "cân" được nhiều kiểu tóc khác nhau, từ mái tóc dài nữ tính đến kiểu tóc ngắn hiện đại mà vẫn giữ nguyên thần thái của một siêu mẫu hàng đầu"; "Thanh Hằng tóc ngắn lại nhớ thời đóng "Nụ hôn thần chết" năm 2008. Vẫn cá tính cùng vẻ đẹp hiện đại như ngày nào"... là bình luận của một số khán giả.

Thanh Hằng giản dị cá tính bên bạn thân Anh Thơ.

Ở tuổi 43, Thanh Hằng vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ cả về nhan sắc, vóc dáng lẫn thần thái. Bên cạnh những lời khen về ngoại hình, không ít khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân viên mãn của Thanh Hằng.

Sau khi kết hôn, Thanh Hằng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy hạnh phúc bên ông xã, nhận được nhiều sự yêu mến từ người hâm mộ.

Thanh Hằng sinh năm 1983, là một trong những siêu mẫu có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Việt Nam hơn hai thập kỉ qua. Sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2002, cô nhanh chóng trở thành gương mặt hàng đầu của làng thời trang trong nước.

Không chỉ thành công trên sàn catwalk, Thanh Hằng còn ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Đồng thời, cô thường xuyên đảm nhận vai giám khảo, huấn luyện viên tại các chương trình thực tế về thời trang và người mẫu.