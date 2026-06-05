Thanh Hằng bị 4 xe bồn dội nước xối xả

Siêu mẫu, diễn viên Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ video hậu trường một cảnh quay trong phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc nhân vật Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai ngồi thất thần trên vỉa hè, bật khóc giữa cơn mưa lớn.

Dù chỉ kéo dài vài giây, hình ảnh Cầm Thanh đau đớn dưới mưa gây nhiều tò mò về số phận của nhân vật.

Cảnh quay xúc động của nhân vật Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai.

Video hậu trường cho thấy sau khi đạo diễn thông báo ngừng quay, Thanh Hằng vẫn chưa thể thoát khỏi cảm xúc của vai diễn. Nữ diễn viên đứng giữa phim trường khóc nức nở, được các thành viên ê-kíp động viên và hỗ trợ để lấy lại bình tĩnh.

Theo nhà sản xuất để chuẩn bị cho những cảnh quay nặng tâm lý, Thanh Hằng thường dành thời gian ngồi một mình trên phim trường để tập trung cảm xúc. Cả đoàn phim cũng hạn chế tiếp xúc, giữ không gian yên tĩnh để siêu mẫu duy trì trạng thái nhập vai.

Cảnh quay dưới mưa được thực hiện sau một ngày làm việc kéo dài. Dù đã thấm mệt, Thanh Hằng vẫn dành toàn bộ sự tập trung, do đây là một trong những phân đoạn quan trọng của bộ phim.

Quá trình ghi hình bắt đầu từ nửa đêm và kéo dài đến khoảng 4h sáng. Khi Thanh Hằng bước vào cảnh quay chính, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 20-22 độ C. Để tạo hiệu ứng mưa lớn, đoàn phim sử dụng bốn xe bồn chuyên dụng. Nước được phun liên tục với cường độ mạnh, tạo nên khung cảnh tương tự một cơn bão.

Thanh Hằng chia sẻ về cảnh quay: "Tôi rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Dù rất sợ nhưng tôi nhớ lời đạo diễn là phải tập trung diễn ra sao nên đã vượt qua cảm giác sợ hãi lẫn sự lạnh lẽo để làm cho thật tốt. Khi đạo diễn hô 'cắt' là tôi khóc không ngừng suốt nửa tiếng vì cảm thương cho cuộc đời của Cầm Thanh".

Nữ diễn viên bầm dập vì vai vũ nữ.

Thanh Hằng cho biết vẫn xúc động mỗi lần xem lại những bản dựng của Mesdames Thanh Sắc. Sự đồng cảm với nhân vật khiến nữ diễn viên nhiều lần không kìm được nước mắt khi xem lại thành quả.

Thanh Hằng cũng tiết lộ phải thực hiện nhiều cảnh quay nặng về thể lực lẫn tâm lý để hóa thân thành vũ nữ Cầm Thanh. “Mỗi ngày quay xong tôi đều bầm dập. Vai diễn này khiến tôi phải vận động và chịu áp lực tâm lý rất nhiều”, cô nói.

Bên cạnh vai trò diễn viên chính, Thanh Hằng còn tham gia với tư cách đồng sản xuất, dành nhiều tâm huyết cho phần bối cảnh, phục trang nhằm tái hiện không gian xa hoa của các vũ trường Sài Gòn xưa.

Lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật từng gây rúng động Sài Gòn năm 1963, đạo diễn Thắng Vũ thực hiện phim điện ảnh Mesdames Thanh Sắc. Phim lấy bối cảnh Sài Gòn xa hoa, dàn diễn viên diện phục trang lộng lẫy.

Mesdames Thanh Sắc xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô giàu có, sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Trong phim, vũ trường Kim Đô hiện thân như một thánh đường lộng lẫy giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, nơi ánh đèn rực rỡ che đậy những cuộc chơi quyền lực và tham vọng đầy toan tính.

Thanh Hằng rũ bỏ hình tượng thanh lịch thường thấy để hóa thân vào vai đệ nhất vũ nữ, mang trong mình nỗi bi kịch của một kiếp hồng nhan dựa trên câu chuyện có thật.