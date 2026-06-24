Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm

Đêm 22/6, Mỹ Tâm đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup. Cô khiến khán giả trầm trồ vì làn da ở tuổi ngoài 40. Để có được làn da đẹp, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã có bí quyết riêng cho mình.

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm ưu tiên lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Nữ ca sĩ cũng chú trọng việc làm sạch da, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, Mỹ Tâm còn dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng và uống đủ nước mỗi ngày. Đây được xem là những yếu tố quan trọng góp phần giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi tắn.

Ngoài ra, việc tập luyện thể thao đều đặn và giữ tinh thần lạc quan cũng được nữ ca sĩ xem là bí quyết duy trì nhan sắc bền vững.

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng vẻ đẹp của Mỹ Tâm không chỉ đến từ việc chăm sóc bên ngoài mà còn xuất phát từ phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Với sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt khoa học và việc chăm sóc da đúng cách, Mỹ Tâm tiếp tục là hình mẫu về vẻ đẹp tự nhiên và trẻ trung trong làng giải trí Việt Nam.