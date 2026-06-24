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World Cup 2026

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm

Sự kiện: Mỹ Tâm

Dù đã bước sang tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn sở hữu làn da đẹp và mịn màng. Mới đây, khi sang Mỹ để xem World Cup và cổ vũ Messi, nữ ca sĩ tiếp tục thu hút sự chú ý của nhiều khán giả nhờ làn da căng mịn, trẻ trung của mình.

Đêm 22/6, Mỹ Tâm đã có mặt tại Mỹ để xem World Cup. Cô khiến khán giả trầm trồ vì làn da ở tuổi ngoài 40. Để có được làn da đẹp, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng đã có bí quyết riêng cho mình.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 3

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mỹ Tâm ưu tiên lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 4

Nữ ca sĩ cũng chú trọng việc làm sạch da, dưỡng ẩm và bảo vệ da trước tác động của ánh nắng mặt trời.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 5

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da phù hợp, Mỹ Tâm còn dành thời gian nghỉ ngơi, hạn chế căng thẳng và uống đủ nước mỗi ngày. Đây được xem là những yếu tố quan trọng góp phần giúp làn da luôn khỏe mạnh và tươi tắn.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 6

Ngoài ra, việc tập luyện thể thao đều đặn và giữ tinh thần lạc quan cũng được nữ ca sĩ xem là bí quyết duy trì nhan sắc bền vững.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 7

Nhiều người hâm mộ nhận xét rằng vẻ đẹp của Mỹ Tâm không chỉ đến từ việc chăm sóc bên ngoài mà còn xuất phát từ phong thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại.

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 8

Không chỉ gây sốt khi sang Mỹ xem World Cup cổ vũ Messi, khán giả còn ngưỡng mộ làn da của Mỹ Tâm - 9

Với sự kết hợp giữa chế độ sinh hoạt khoa học và việc chăm sóc da đúng cách, Mỹ Tâm tiếp tục là hình mẫu về vẻ đẹp tự nhiên và trẻ trung trong làng giải trí Việt Nam.

Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn của Việt Nam. Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, cô được mệnh danh là "Họa mi tóc nâu". Mỹ Tâm bắt đầu nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với nhiều ca khúc hit như Ước gì, Họa mi tóc nâu và Đừng hỏi em. Với giọng hát nội lực, phong cách chuyên nghiệp và nhiều giải thưởng danh giá, cô được xem là một biểu tượng của nhạc Việt hiện đại.
Mỹ Tâm xúc động chứng kiến Messi phá kỷ lục tại World Cup
Mỹ Tâm xúc động chứng kiến Messi phá kỷ lục tại World Cup

Mỹ Ca sĩ Mỹ Tâm rơi nước mắt khi trực tiếp chứng kiến Messi lập cú đúp trên sân Dallas, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup.

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Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/06/2026 08:52 AM (GMT+7)
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