Lý Nhã Kỳ gây chú ý ở tuổi 43

Lý Nhã Kỳ ở tuổi 43 tuổi, cô lựa chọn những trang phục có tông màu sáng để tôn lên làn da cùng vẻ ngoài tươi trẻ của mình.

Ngoài chọn trang phục, Lý Nhã Kỳ còn chăm chút làn da của mình một cách cẩn thận khi bước sang tuổi trung niên.

Lý Nhã Kỳ nhiều lần chia sẻ rằng, làn da đẹp không đến từ những phương pháp tức thời mà là kết quả của việc chăm sóc đều đặn mỗi ngày. Dù lịch làm việc bận rộn, cô vẫn ưu tiên các bước làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng đầy đủ.

Người đẹp đặc biệt chú trọng việc cấp ẩm cho da để duy trì độ đàn hồi, đồng thời sử dụng các sản phẩm chăm sóc phù hợp với tình trạng da theo từng giai đoạn. Theo cô, việc kiên trì chăm sóc da mỗi ngày quan trọng hơn việc sử dụng quá nhiều mỹ phẩm đắt tiền.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên thực hiện các liệu trình chăm sóc da chuyên sâu tại những cơ sở uy tín nhằm hỗ trợ duy trì vẻ tươi trẻ và hạn chế các dấu hiệu lão hóa.

Một trong những bí quyết giúp Lý Nhã Kỳ giữ được nhan sắc trẻ trung là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Cô ưu tiên thực phẩm tươi, nhiều rau xanh, trái cây và bổ sung đầy đủ protein để nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong.

Người đẹp hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, đường và đồ uống có cồn. Đồng thời, cô duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giúp làn da luôn căng mọng. Theo Lý Nhã Kỳ, chế độ ăn uống khoa học không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn tác động tích cực đến chất lượng làn da, mái tóc và vóc dáng.

Bên cạnh việc chăm sóc da, Lý Nhã Kỳ còn dành thời gian luyện tập thể thao để duy trì vóc dáng săn chắc. Cô lựa chọn những bộ môn phù hợp với thể trạng như tập gym, yoga hoặc các bài tập tăng cường sức bền. Việc vận động đều đặn không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức khỏe và mang lại nguồn năng lượng tích cực. Người đẹp cho rằng tập luyện cần được duy trì như một thói quen lâu dài thay vì chỉ thực hiện khi muốn giảm cân hay chuẩn bị tham gia một sự kiện.

Lý Nhã Kỳ từng tham gia nhiều bộ phim như Mười: Truyền thuyết về bức chân dung, Kiều nữ và đại gia, Gió nghịch mùa và Mùa hè lạnh. Trong đó, vai Diễm Kiều trong Kiều nữ và đại gia là dấu ấn nổi bật nhất, giúp cô trở thành gương mặt được đông đảo khán giả yêu mến. Sau đó, cô giảm hoạt động diễn xuất để tập trung cho lĩnh vực kinh doanh và các hoạt động đối ngoại.