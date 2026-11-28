Thúy Diễm ở tuổi 40 có cuộc sống viên mãn bên chồng là diễn viên Lương Thế Thành. Dù đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng nhan sắc nữ diễn viên vẫn luôn trẻ đẹp, gợi cảm.

Thúy Diễm sinh năm 1986 tại TP.HCM. Trước khi được khán giả biết đến với vai trò diễn viên, cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh và xuất hiện trên nhiều tạp chí, nhãn hàng. Năm 2007, người đẹp giành giải tại cuộc thi Miss Sunplay, mở ra những cơ hội đầu tiên trong hoạt động nghệ thuật.

Nhìn lại những hình ảnh thời mới vào nghề, Thúy Diễm có diện mạo khá khác so với hiện tại. Cô sở hữu làn da ngăm, gương mặt có phần mộc mạc, đường nét tự nhiên và phong cách ăn mặc giản dị. Khi ấy, nữ diễn viên chưa có gu thời trang rõ nét, thường lựa chọn những kiểu trang phục đơn giản, phù hợp với hình ảnh một người mẫu ảnh trẻ tuổi.

Nếu trước đây Thúy Diễm thường xuất hiện với vẻ ngoài trong trẻo, có phần chân chất thì những năm gần đây, nữ diễn viên ngày càng biết cách chăm chút hình ảnh. Mái tóc được tạo kiểu phù hợp với gương mặt, lối trang điểm chú trọng sự hài hòa giúp các đường nét thêm nổi bật. Cô cũng linh hoạt thay đổi phong cách, khi nữ tính, nhẹ nhàng, lúc lại quyến rũ và cá tính.

Điều dễ nhận thấy là Thúy Diễm không đóng khung mình trong một hình ảnh nhất định. Trên thảm đỏ, cô thường chọn những bộ váy tôn đường cong, thiết kế ôm sát hoặc có những khoảng hở vừa phải. Khi xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường, nữ diễn viên lại ưu tiên trang phục thoải mái, trẻ trung, đôi khi chỉ cần một chiếc váy đơn giản cũng đủ tạo cảm giác gần gũi.

Bên cạnh gương mặt ngày càng mặn mà, vóc dáng cũng là điểm khiến Thúy Diễm nhận được sự chú ý. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao nổi bật, thân hình cân đối và đường cong nữ tính.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những hình ảnh diện váy ôm, trang phục cắt xẻ hay bikini trong các chuyến nghỉ dưỡng.

Sự thay đổi trong cách ăn mặc cho thấy Thúy Diễm ngày càng tự tin với ngoại hình.

Nếu thời mới vào nghề, cô thường lựa chọn phong cách kín đáo thì hiện tại, người đẹp không ngại thử nghiệm những thiết kế gợi cảm hơn. Tuy nhiên, cô vẫn có sự tiết chế nhất định để tổng thể không quá phô trương.

Thúy Diễm (sinh năm 1986) là nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Xuất thân từ người mẫu ảnh, cô được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Cát đỏ, Ải mỹ nhân, Rau muống tháng 9 và Trạm cứu hộ trái tim. Năm 2016, cô kết hôn với diễn viên Lương Thế Thành. Cả hai có một con trai tên Bảo Bảo. Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thúy Diễm vẫn bền bỉ với nghề, đồng thời ngày càng khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai khác nhau.