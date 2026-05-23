Thúy Diễm mặc bikini khoe bụng bầu bốn tháng

Diễn viên Thúy Diễm đang tận hưởng kỳ nghỉ tại Đà Nẵng cùng ông xã Lương Thế Thành, con trai Bảo Bảo và mẹ chồng.

Cô cho biết vừa qua giai đoạn ốm nghén nên sức khỏe ổn định, tinh thần thoải mái và phấn chấn hơn.

Hiện Thúy Diễm tăng khoảng 6 kg nhưng gương mặt cùng chân tay vẫn thon gọn.

Trước đó cô từng sụt 2 kg do ăn uống kém và thường xuyên mất ngủ.

Bước sang tháng thứ tư của thai kỳ, Thúy Diễm ăn uống thoải mái theo nhu cầu cơ thể, đồng thời hạn chế tinh bột và tăng cường rau xanh trong thực đơn.

Cô cũng bỏ hẳn cà phê dù có thói quen uống 1-2 ly mỗi ngày.

Thúy Diễm tạo dáng để ông xã Lương Thế Thành chụp ảnh.

Cô nói được chồng cưng chiều, chăm sóc chu đáo nên luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Gần đây, diễn viên gác lại công việc để tập trung dưỡng thai. Ở tuổi 40, cô không tự tin về sức bền và khả năng hồi phục của cơ thể như lần mang thai đầu.

Thúy Diễm sinh năm 1986, Lương Thế Thành sinh năm 1982, đều là gương mặt nổi bật của truyền hình phía Nam. Hai người từng kết hợp trong các phim Trái tim hoa hồng, Rau muống tháng 9, Tôi yêu cô đơn, Ranh giới tình yêu, Sau bức tường lửa, Cát đỏ...

Họ kết hôn năm 2016 và đón con đầu lòng hai năm sau đó.