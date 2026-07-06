Sắc vóc Bruna Biancardi - bóng hồng nhiều lần chọn tha thứ cho Neymar

Sinh năm 1994, Bruna Biancardi là người mẫu, influencer và doanh nhân tại Brazil. Cô có đôi mắt sâu, sống mũi cao cùng nụ cười tươi đặc trưng.

Nhờ mối tình với siêu sao hàng đầu làng bóng đá Neymar, Bruna Biancard được khán giả và các nhãn hàng quan tâm, đắt show sự kiện, quảng cáo. Tài khoản Instagram của cô thu hút hơn 15 triệu người theo dõi. Hơn nửa năm qua, cô thường chụp hình tạp chí, tham gia các tuần thời trang quốc tế, ghi hình quảng cáo.

Bà mẹ hai con thường tập luyện pilates, kháng lực và cardio để duy trì vóc dáng săn chắc, gợi cảm. Người đẹp 9X cũng chú trọng chế độ ăn giàu protein, rau xanh, trái cây và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng Bruna cũng hé lộ khoảnh khắc tập luyện để cải thiện vóc dáng khỏe đẹp.

Từ khi làm mẹ, Bruna cũng thay đổi hình ảnh trên mạng xã hội. Các bài viết của cô không còn xoay quanh thời trang hay những chuyến du lịch xa hoa mà có nhiều khoảnh khắc đời thường bên con gái, bữa cơm gia đình hay tập thể thao. Thay vì xây dựng hình ảnh nóng bỏng như hầu hết các nàng WAGs, Bruna chuyển dần phong cách sang trọng, tinh tế.

Bruna Biancardi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh thời trang, Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm trước khi được công chúng quốc tế biết đến nhiều hơn nhờ chuyện tình với Neymar.

Tại World Cup 2026, Bruna thường đưa các con tới Mỹ đồng hành và cổ vũ Neymar. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình cùng những thông điệp ủng hộ bạn trai trên Instagram.

Neymar và Bruna Biancardi bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Cuộc tình này từng trải qua nhiều sóng gió bởi tính trăng hoa của chân sút người Brazil. Anh từng vướng tin đồn ngoại tình khi Bruna đang mang thai con đầu lòng và bị tố lên giường với hai gái gọi trong một bữa tiệc.

Sau nhiều sóng gió, Bruna vẫn chọn tha thứ và cùng Neymar vun vén gia đình. Con gái đầu tiên của họ, Mavie, chào đời tháng 10/2023 tại São Paulo. Sau quãng thời gian ngắn chia tay rồi tái hợp, cặp sao tiếp tục đón con gái thứ hai Mel vào năm 2025 và chuẩn bị chào đón em bé thứ ba. Cô từng hé lộ 'đã kết hôn trên giấy tờ' với Neymar hồi đầu tháng 6.

Ngoài hai con gái với Bruna, cựu sao Barca còn có một con trai và một con gái từ hai mối tình cũ.

Neymar, sinh năm 1992, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Brazil và thế giới. Từng được xem là thần đồng sân cỏ, anh rời quê nhà để gia nhập FC Barcelona năm 2013 và gặt hái nhiều thành công với hai chức vô địch La Liga cùng một danh hiệu Champions League. Sau đó, tiền đạo người Brazil chuyển tới Paris Saint-Germain, rồi khoác áo Al Hilal trước khi trở lại Santos FC vào đầu năm 2025.

Sau trận Brazil thua Na Uy 1-2 ở vòng 1/8 World Cup 2026 trên sân MetLife ngày 5/7, giấc mơ chinh phục cúp vàng World Cup của cựu sao PSG chính thức khép lại. Neymar tuyên bố dừng khoác áo đội tuyển quốc gia.