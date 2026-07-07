Hai bài tập 6 phút trên sàn tăng cường sức mạnh lưng dưới

1. Vì sao cần tăng cường sức mạnh vùng lưng dưới sau tuổi 60?

Tập thể dục thường xuyên là một trong những biện pháp hiệu quả giúp duy trì sức mạnh vùng lưng dưới ở người trên 60 tuổi. Theo quá trình lão hóa, khối lượng cơ và sức mạnh của nhóm cơ dựng cột sống giảm dần, làm suy giảm khả năng giữ tư thế, thăng bằng và kiểm soát chuyển động của cột sống, từ đó tăng nguy cơ đau lưng và hạn chế vận động.

Trong nhóm cơ dựng cột sống, cơ lưng dài (longissimus) là cơ lớn nhất, có chức năng giữ thân người thẳng, ổn định cột sống và hỗ trợ các động tác như đi, đứng, nâng vật, xoay người. Khi cơ này suy yếu, các cơ và dây chằng xung quanh phải hoạt động nhiều hơn để bù trừ, làm tăng áp lực lên cột sống và dễ gây đau mỏi.

Các bài tập trên sàn giúp cơ thể chủ động kiểm soát tư thế và duy trì sự ổn định mà không phụ thuộc vào máy tập. Nhờ đó, sự phối hợp giữa hệ thần kinh và cơ bắp được cải thiện, góp phần tăng cường sức mạnh cơ dựng cột sống, nâng cao khả năng giữ thăng bằng và giúp người cao tuổi vận động linh hoạt, an toàn hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

2. Bài tập thể dục giúp lưng khỏe hơn

Muốn cải thiện chức năng vùng lưng dưới, chỉ tập các động tác nâng hạ cơ thể là chưa đủ. Cơ dựng cột sống còn cần khả năng duy trì lực co liên tục để giữ tư thế đứng, ngồi hay đi bộ trong thời gian dài. Đây chính là sự khác biệt giữa sức mạnh động và sức mạnh đẳng trường. Sức mạnh động giúp cơ co và giãn trong quá trình vận động, từ đó cải thiện sức mạnh, sức bền và biên độ chuyển động của cột sống.

Trong khi đó, sức mạnh đẳng trương là khả năng tạo lực mà chiều dài cơ gần như không thay đổi. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp duy trì tư thế, giữ thăng bằng và ổn định thân mình trong các hoạt động hằng ngày. Việc kết hợp cả hai hình thức tập luyện sẽ giúp tăng sức mạnh cơ dựng cột sống toàn diện hơn, đồng thời giảm nguy cơ đau lưng do suy yếu cơ.

2.1. Bài tập 1: Tăng cường sức mạnh động cho cơ lưng dài

Cách thực hiện:

- Nằm sấp trên thảm, chồng hai bàn tay lên nhau và đặt trán lên tay.

- Thu nhẹ cằm để giữ cột sống cổ ở tư thế trung gian.

- Gập các ngón chân xuống sàn, duỗi thẳng đầu gối và đẩy gót chân ra phía sau để tạo cảm giác kéo dài toàn thân.

- Đồng thời mở nhẹ hai khuỷu tay sang hai bên nhằm tạo lực căng ở vùng vai và lưng.

- Thực hiện lần lượt:

+ Phần trên: Nâng phần ngực khỏi mặt sàn rồi hạ xuống chậm rãi;

+ Phần dưới: Giữ thân trên ổn định, nâng hai chân khỏi mặt sàn rồi hạ xuống;

+ Phần giữa: Nâng đồng thời thân trên và hai chân, sau đó từ từ trở về vị trí ban đầu.

Với người mới bắt đầu thực hiện 10-15 lần cho mỗi phần. Khi đã quen có thể tăng dần lên 20-30 lần hoặc nhiều hơn tùy khả năng.

Lưu ý, không ngửa cổ quá mức, giữ cằm hơi thu về. Các động tác cần được thực hiện chậm, có kiểm soát, tránh dùng quán tính để nâng người.

Có thể tăng cường sức mạnh cơ dựng cột sống, cải thiện khả năng ổn định thân mình nhờ bài tập thể dục trên sàn trong khoảng 6 phút mỗi ngày.

2.2. Bài tập 2: Tăng cường sức mạnh đẳng trương cho cơ lưng dưới

Khác với bài tập trên, bài tập này yêu cầu giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian nhằm tăng khả năng ổn định cột sống.

Cách thực hiện:

- Giữ phần trên: Nằm sấp, hai tay đặt nhẹ phía sau đầu, nâng phần ngực lên khỏi mặt sàn và giữ tư thế. Khi đã quen, có thể tăng độ khó bằng cách từ từ gập rồi duỗi khuỷu tay trong khi vẫn giữ thân người ổn định.

- Giữ phần dưới: Hai chân duỗi thẳng, nâng đồng thời hai chân khỏi mặt sàn và giữ nguyên. Khi sức mạnh cải thiện, có thể mở rồi khép hai chân chậm rãi mà không làm mất tư thế.

- Giữ toàn thân: Nâng đồng thời thân trên và hai chân, giữ cột sống ở tư thế trung gian. Khi đã kiểm soát tốt, có thể di chuyển nhẹ tay hoặc chân để tăng thử thách cho cơ ổn định.

- Thời gian thực hiện: Với người mới nên giữ 15-30 giây. Người tập thường xuyên tăng dần lên 45-90 giây nếu vẫn duy trì được kỹ thuật đúng.

Lưu ý, người tập chỉ nên tăng độ khó của bài tập khi có thể giữ vững tư thế cơ bản mà không bị võng lưng hoặc đau vùng thắt lưng.

Bài tập tăng cường sức mạnh đẳng trương cho cơ lưng dưới yêu cầu giữ nguyên tư thế trong một khoảng thời gian nhằm tăng khả năng ổn định cột sống.

3. Những ai cần thận trọng?

Mặc dù các bài tập này phù hợp với đa số người trên 60 tuổi có sức khỏe ổn định, một số trường hợp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thực hiện, bao gồm:

- Người bị đau lưng cấp tính hoặc đau lưng chưa rõ nguyên nhân.

- Người bị thoát vị đĩa đệm kèm chèn ép rễ thần kinh.

- Người bị hẹp ống sống mức độ nặng.

- Người bị gãy hoặc xẹp đốt sống do loãng xương.

- Người mới phẫu thuật cột sống hoặc đang trong quá trình phục hồi sau chấn thương lưng.

Trong quá trình tập, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau lưng tăng lên, đau lan xuống mông hoặc chân, tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng hoặc chóng mặt, cần dừng tập ngay và đi khám để được đánh giá, tránh tiếp tục luyện tập khi chưa xác định nguyên nhân.