Thị trấn nhỏ nơi Ronaldo bí mật kết hôn

Cascais, thị trấn nghỉ dưỡng ven biển cách thủ đô Lisbon khoảng 30 phút đi tàu, là nơi Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez tổ chức lễ cưới riêng tư ngày 11/8, theo Reuters.

Cascais từng là một làng chài thời Trung cổ, điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới quý tộc cuối những năm 1800 và là nơi trú ẩn an toàn của Hoàng gia châu Âu trong Thế chiến II. Ngày nay những dấu tích của lịch sử vẫn hiện diện cả trong thị trấn lẫn khu vực lân cận. Ảnh: Anthology-magazine

Trung tâm thị trấn là Quảng trường 5 de Outubro, được đặt theo tên cuộc cách mạng ngày 5/10/1910, sự kiện chấm dứt chế độ quân chủ ở Bồ Đào Nha. Quảng trường có nền lát đá đen trắng tạo thành những họa tiết gợn sóng đặc trưng thường thấy tại các quảng trường ở Bồ Đào Nha.

Đây là nơi diễn ra các hoạt động chính của thị trấn. Một bên quảng trường là tòa thị chính cũ với tháp chuông, bên kia là trung tâm thông tin dành cho du khách. Chính giữa quảng trường là bức tượng đồng của Dom Pedro I, vị vua Bồ Đào Nha thế kỷ 14. Ảnh: Trotop

Từ quảng trường, gần như mọi điểm đáng tham quan đều chỉ cách vài phút đi bộ: pháo đài nằm ngay góc quảng trường, bến du thuyền, cảng cá cổ, phố đi bộ và những bãi biển. Đây là nơi một ngày ở Cascais bắt đầu và thường cũng là nơi ngày dài kết thúc. Ảnh: viajesyrutas

Nhịp sống thong thả ở đây tạo nên sự tương phản rõ rệt với tiếng ồn và nhịp sống hối hả không ngừng của Lisbon. Trên các website giới thiệu du lịch Cascais, du khách được tư vấn các trải nghiệm như bơi lội, tắm nắng bên bờ biển Đại Tây Dương, tản bộ dọc bờ biển, thăm các khu vườn bí mật, bảo tàng hay các công trình lịch sử... Các hoạt động đều diễn ra chậm rãi. Ảnh: Trotop

Những bảo tàng tập trung vào lịch sử vùng đất và mối liên hệ với biển được đặt trong các dinh thự có từ thế kỷ 18 và 19, những công trình tiêu biểu cho kiến trúc của khu vực. Ảnh: Visit Cascais

Trong khi đó, nguồn hải sản phong phú từ Đại Tây Dương được tôn vinh tại các nhà hàng ở Cascais. Đây là nơi lý tưởng để thưởng thức bữa trưa với cá nướng, dùng bữa tối tại những nhà hàng từng đoạt giải thưởng, nâng ly khi hoàng hôn buông xuống, chìm vào giấc ngủ trong tiếng sóng biển. Ảnh: Tripadvisor

Rời xa biển, du khách có thể khám phá những con phố nhỏ với các ngôi nhà màu pastel. Quán bar và nhà hàng hiện diện khắp nơi. Phố Vàng (Yellow Street) thực chất là một cụm những con ngõ dành cho người đi bộ, nơi mặt đường được sơn màu vàng. Ảnh: Trotop

Cascais từng được đề cử hạng mục Điểm đến hàng đầu (top Destination) tại Giải thưởng Tourism Leaders Awards. Nơi này còn là điểm đến của du lịch golf, thu hút cả những người chơi thường xuyên lẫn những nhóm khách mới, đồng thời đưa golf trở thành một phần của hệ thống sản phẩm du lịch rộng lớn và đa dạng hơn. Ảnh: Time Out.

Bên cạnh những khu vực sôi động, Cascais còn là nơi tập trung nhiều khu nghỉ dưỡng cao cấp và riêng tư, như Quinta da Marinha. Khu vực này nằm gần bãi biển Guincho, bên bờ Đại Tây Dương.

Đây cũng là nơi được cho là địa điểm tổ chức lễ cưới của Ronaldo và Georgina, với không gian tách biệt, thích hợp cho một buổi lễ riêng tư chỉ gồm các thành viên trong gia đình. Ảnh: Visit Cascais