Nhan sắc đời thường của nữ diễn viên đang gây sốt phim Mùa hè năm ấy

"Mùa hè năm ấy" là một câu chuyện giàu cảm xúc, đan xen giữa tình bạn hồn nhiên đầy tiếng cười, tình yêu đầu đời tuổi học trò và những lát cắt gia đình, mang đến một hành trình từ thanh xuân đến trưởng thành vừa trong trẻo, vừa day dứt.

Phim mang màu sắc tâm lý, lãng mạn đan xen hài hước, đưa khán giả trở lại những ngày cuối cấp rực rỡ và đặc biệt là hành trình tình yêu của các bạn trẻ, từ khi họ còn là những người bạn thân thiết, đến những rung động đầu đời, chia xa rồi tìm lại.

Bộ phim được chia làm hai giai đoạn cách nhau 10 năm tạo ra nhiều tò mò cho người xem khi đặt tuổi học trò vô tư bên cạnh cuộc sống trưởng thành nhiều đổi thay. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại mở ra chiều sâu tâm lý của các nhân vật, cho thấy thời gian có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chưa chắc xóa được những tình cảm từng rất chân thành.

Một cảnh trong phim Mùa hè năm ấy.

Đảm nhận vai Phương thời trẻ là Lưu Ly. Phương là một nữ sinh học giỏi, xinh đẹp, ngoan ngoãn chuẩn "con nhà người ta". Với bạn bè, Phương sống tình cảm, sẵn sàng xông pha để bảo vệ bạn. Với gia đình, Phương là cô con gái út hiểu chuyện, hiếu thảo.

Lần đầu bén duyên phim truyền hình, Lưu Ly được đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh "chọn mặt gửi vàng" cho vai nữ chính. Lưu Ly sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo và tự nhiên, lại là gương mặt mới mẻ, rất dễ gây hiệu ứng màn ảnh.

Lưu Ly và Long Vũ đảm nhận vai chính trong phim.

Dù là tân binh nhưng qua những tập đã phát sóng, Lưu Ly cho thấy khả năng diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và ăn ý với bạn diễn. Trên các diễn đàn, cô nhận nhiều phản hồi tích cực cả về diễn xuất lẫn nhan sắc.

Chia sẻ về vai diễn hôm ra mắt phim, Lưu Ly cho biết áp lực lớn nhất với cô không chỉ đến từ việc đây là vai chính đầu tiên mà còn bởi quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng, đòi hỏi cô phải duy trì cảm xúc và thể lực liên tục.

Trước Mùa hè năm ấy, Lưu Ly từng đóng phim quảng cáo chung với Steven Nguyễn. Thời điểm đó, cô vẫn xem diễn xuất như một trải nghiệm thú vị. Nhưng hiện tại, nhờ những phản hồi tích cực, cô tiết lộ bản thân đang nghiêm túc cân nhắc theo đuổi con đường diễn xuất thay vì xem đây chỉ là một trải nghiệm tuổi trẻ.

Ngắm nhan sắc của diễn viên trẻ Lưu Ly phim "Mùa hè năm ấy"

Ảnh: FBNV