Phương Oanh cho biết từ khi bước qua tuổi 35, cô nhận thấy cơ thể dễ tăng cân nhưng lại khó giảm hơn trước. Sau đợt Trung thu, vì quá yêu thích bánh dẻo, diễn viên có phần tăng cân nhẹ. Đứng trước dự án thời trang mới, cô quyết tâm siết lại vóc dáng.

Thay vì áp dụng chế độ tập luyện cường độ cao, Phương Oanh lựa chọn yoga với tần suất ba buổi mỗi tuần. Bộ môn này giúp cô cải thiện độ dẻo dai, duy trì sự linh hoạt và tăng cường sức khỏe. Việc tập luyện đều đặn cũng giúp diễn viên hình thành thói quen vận động, hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng.

Phương Oanh dành ba buổi tập yoga mỗi tuần nhằm cải thiện độ dẻo dai, săn chắc cho cơ thể. Ảnh: FB/ Phương Oanh

Bên cạnh tập luyện, Phương Oanh đặc biệt chú trọng chế độ ăn uống bởi cô nhận thức dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ dáng. Nữ diễn viên chuyển sang ăn uống lành mạnh hơn, tránh những bữa ăn tùy hứng, ưu tiên thực phẩm thanh nhẹ, dễ tiêu hóa và hạn chế dầu mỡ.

Trong các bữa chính, cô chú trọng bổ sung protein và chất xơ để duy trì cảm giác no, hỗ trợ cơ thể săn chắc mà không cần cắt giảm khẩu phần quá mức. Salad cá hồi là một trong những món ăn yêu thích của Phương Oanh. Với bữa phụ, cô thường chọn ngũ cốc ăn kèm sữa chua, vừa tiện lợi vừa giúp bổ sung dinh dưỡng.

Có sở thích nấu nướng nên diễn viên cũng thường tự chuẩn bị đồ ăn nhằm kiểm soát dinh dưỡng, calo. Ảnh: FB/ Phương Oanh

Sự kết hợp giữa chế độ ăn uống khoa học và tập yoga đều đặn giúp Phương Oanh từng bước lấy lại vóc dáng sau giai đoạn tăng cân. Qua đó, diễn viên cũng cho thấy việc kiểm soát cân nặng không chỉ nằm ở cường độ tập luyện mà còn phụ thuộc nhiều vào thói quen ăn uống cùng tính kỷ luật trong sinh hoạt hàng ngày.

Phương Oanh cùng cặp song sinh trong chuyến công tác kết hợp du lịch ở Seoul, hồi giữa tháng 10. Ảnh: FB/ Phương Oanh

Phương Oanh sinh năm 1989, khởi nghiệp với nghề người mẫu trước khi chuyển sang diễn xuất. Cô được biết đến qua các phim Hoa bay, Lặng yên dưới vực sâu, Ngược chiều nước mắt, Quỳnh Búp Bê, Hương vị tình thân và gần đây là Gió ngang khoảng trời xanh.

Diễn viên kết hôn tháng 6/2023 và mang thai cuối năm. Cô sinh đôi Jimmy - Jenny hồi tháng 5/2024.