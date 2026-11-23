Nhân dịp sinh nhật 59 tuổi ngày 10/11, Châu Huệ Mẫn đăng ảnh selfie mới, thu hút sự chú ý với làn da sáng, vẻ ngoài trẻ trung và mái tóc đen dài quen thuộc. Sau gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Hong Kong vẫn thường xuất hiện với kiểu tóc này. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman

Từ khi bắt đầu nổi tiếng, Châu Huệ Mẫn đã gắn với mái tóc đen dài, thường để thẳng hoặc hơi ôm mặt. Ảnh: Sina

Người đẹp tiết lộ tóc vốn xoăn từ nhỏ. Khi bước vào khoảng lớp 5, lớp 6, tóc cô chuyển thành những lọn xoăn lớn, khó kiểm soát và dễ mất nếp nên dù rất thích tóc ngắn, cô không dám cắt vì lo kết cấu xoăn tự nhiên khiến tóc dựng lên, khó tạo kiểu. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman

Châu Huệ Mẫn từng thử cắt tóc ngắn nhưng kết quả không như mong muốn. Sau khi được một nhà tạo mẫu khuyên nuôi tóc dài, cô nhận thấy trọng lượng của tóc giúp những lọn xoăn tự nhiên được kéo xuống, trông thẳng và dễ vào nếp hơn. Đây là lý do cô trung thành với mái tóc đen dài suốt nhiều năm. Ảnh: Sina

Năm 2016, nữ ca sĩ bất ngờ cắt 28 cm tóc, chuyển sang phong cách bob trẻ trung, gọn gàng hơn. Năm 2019, cô tiếp tục xuất hiện với mái tóc dài, đôi khi uốn nhẹ phần đuôi thay vì chỉ để thẳng. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman

Những thay đổi này cho thấy Châu Huệ Mẫn không giữ nguyên một kiểu tóc bất biến. Điểm nhất quán là cô thường quay lại với mái tóc dài màu tối, phần mái trước trán và kiểu dáng phù hợp với kết cấu tóc tự nhiên. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman

Mái tóc dày từng là niềm tự hào của Châu Huệ Mẫn. Tuy nhiên, theo thời gian, mật độ tóc giảm rõ rệt, lượng tóc đã giảm khoảng một phần ba so với thời trẻ. Để cải thiện, cô chú trọng chăm sóc từ cả bên trong lẫn bên ngoài, đảm bảo chế độ ăn dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ bởi cô cho rằng tâm trạng vui vẻ cũng góp phần giúp tóc trông đẹp hơn. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman

Sau gần 40 năm, mái tóc đen dài vẫn là dấu ấn riêng của Châu Huệ Mẫn, không phải vì cô chưa từng thay đổi mà bởi luôn biết lựa chọn kiểu tóc phù hợp với bản thân, kể cả khi tuổi tác khiến mái tóc không còn dày như trước. Ảnh: Instagram vivianchowwaiman