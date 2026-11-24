Không muốn đánh đổi đường nét tự nhiên để níu giữ tuổi trẻ

Giả Tịnh Văn tham dự sự kiện làm đẹp tại Đài Loan ngày 16/11. Ảnh: Instagram alyssachia

Trong một sự kiện ở Đài Loan ngày 16/11, Giả Tịnh Văn cho biết không đặt mục tiêu gương mặt hoàn toàn không có nếp nhăn bởi những đường nét tự nhiên cũng là một phần tạo nên sức hút và khả năng biểu đạt cảm xúc của người diễn viên. Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô hiểu gương mặt không chỉ quyết định diện mạo mà còn là công cụ truyền tải tâm trạng, chiều sâu nhân vật. Vì vậy, cô thận trọng trước những phương pháp can thiệp thẩm mỹ, không muốn thay đổi quá nhiều đến mức đánh mất nét riêng.

Giả Tịnh Văn thừa nhận bản thân quan tâm đến bọng mắt và quầng thâm, nhất là sau những đêm ngủ không ngon. Tuy nhiên, cô không xem đây là những khuyết điểm nhất thiết phải loại bỏ. Với một diễn viên, đôi khi những dấu vết thời gian còn giúp gương mặt thể hiện tốt hơn sự từng trải và chiều sâu cảm xúc. Cô quan niệm làm đẹp cần có sự lựa chọn, hiểu rõ nhu cầu của bản thân và không chạy theo xu hướng một cách thiếu cân nhắc.

Duy trì bốn thói quen chăm sóc da

Thay vì tìm kiếm những phương pháp thay đổi diện mạo tức thì, Giả Tịnh Văn duy trì các bước chăm sóc da cơ bản, chú trọng sự đều đặn và phù hợp với nhu cầu của làn da.

Giả Tịnh Văn cho rằng một làn da khỏe, những đường nét hài hòa và sự tự tin khi bước vào từng giai đoạn cuộc sống mới là điều đáng trân trọng. Ảnh: Instagram alyssachia

Làm sạch da sau một ngày làm việc

Sau lịch trình quay phim, tham gia sự kiện và trang điểm thường xuyên, Giả Tịnh Văn chú trọng bước làm sạch vào buổi tối. Cô tẩy trang trước khi thực hiện các bước chăm sóc tiếp theo, giúp loại bỏ lớp mỹ phẩm, bụi bẩn và dầu thừa tích tụ trên da. Đây là bước nền tảng trong quy trình chăm sóc da, đặc biệt với phụ nữ thường xuyên trang điểm hoặc tiếp xúc môi trường ô nhiễm. Làm sạch đúng cách giúp hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông, đồng thời tạo điều kiện để các sản phẩm dưỡng da được sử dụng sau đó tiếp xúc tốt hơn với bề mặt da.

Ưu tiên dưỡng ẩm và sản phẩm dịu nhẹ

Nữ diễn viên duy trì thói quen dưỡng ẩm, không quá cầu kỳ với nhiều lớp mỹ phẩm. Cô quan tâm đến cảm giác thoải mái của làn da và lựa chọn sản phẩm phù hợp với tình trạng da từng thời điểm. Đặc biệt, sau khi thực hiện các liệu trình chăm sóc chuyên sâu, cô ưu tiên sản phẩm có tính chất dịu nhẹ, tập trung dưỡng ẩm và làm dịu, tránh những thành phần dễ gây kích ứng. Cô cũng tuân thủ hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ thay vì tự ý kết hợp nhiều hoạt chất.

Chống nắng để hạn chế lão hóa sớm

Bên cạnh dưỡng ẩm, chống nắng là một trong những bước chăm sóc cơ bản mà Giả Tịnh Văn chú trọng. Cô hiểu rằng việc bảo vệ da trước tác động của ánh nắng có ý nghĩa lâu dài, không chỉ giúp hạn chế sạm nám mà còn góp phần làm chậm những biểu hiện lão hóa do tia cực tím.

Theo các chuyên gia da liễu, tia UVA có khả năng xuyên sâu vào da, thúc đẩy quá trình phá vỡ collagen và elastin, khiến da dần mất độ săn chắc, xuất hiện nếp nhăn và đốm sắc tố. Vì vậy, phụ nữ nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, kể cả khi trời nhiều mây, đồng thời thoa lại khi cần thiết.

Dành 30 phút buổi tối đắp mặt nạ gel

Sau những ngày liên tục hóa trang tạo hình quay phim, Giả Tịnh Văn thường dành khoảng 30 phút buổi tối để đắp mặt nạ dạng gel sau khi tẩy trang. Với lịch làm việc bận rộn, đây vừa là khoảng thời gian chăm sóc da vừa giúp cô thư giãn, giảm nhịp độ sau một ngày dài.

Mặt nạ gel mang lại cảm giác mát dịu, bổ sung độ ẩm tạm thời và giúp da dễ chịu hơn. Phụ nữ có thể lựa chọn sản phẩm chứa hyaluronic acid, glycerin hoặc các thành phần làm dịu phù hợp. Cần chú ý thời gian sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, không đắp quá lâu với suy nghĩ da sẽ hấp thụ được nhiều dưỡng chất hơn.

Với Giả Tịnh Văn, làm đẹp không nhất thiết là níu giữ gương mặt của nhiều năm trước. Ảnh: Instagram alyssachia

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974 tại Đài Loan (Trung Quốc), là diễn viên nổi tiếng với nhiều vai diễn truyền hình. Cô được khán giả biết đến qua các phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chí Tôn Hồng Nhan và Chúng Ta Không Thể Là Bạn. Năm 2019, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Chung với phim Chúng Ta Và Họ Của Chúng Ta. Năm 2021, cô tiếp tục nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Kim Chung. Ngoài sự nghiệp, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc gia đình, rèn luyện sức khỏe và tận hưởng cuộc sống ở tuổi trung niên.