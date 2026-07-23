Quỳnh Anh Shyn gợi cảm ở tuổi 30

Quỳnh Anh Shyn bất ngờ chia sẻ loạt ảnh cô diện bikini hai mảnh, thả dáng gợi cảm tại một khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Huế.

Nữ fashionista diện bikini màu xanh ấn tượng, khoe đường cong nóng bỏng, khuôn mặt xinh tươi rạng rỡ.

Quỳnh Anh Shyn phá cách với gu thời trang biển độc đáo không chỉ trang phục mà còn ở các phụ kiện như vòng tay, vòng cổ và mũ.

Cô nhận được nhiều lời ngợi khen cho vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng cân đối của mình.

Quỳnh Anh Shyn là nàng fashionista đầy phá cách của showbiz Việt, luôn sẵn sàng thử nghiệm những trào lưu không giống ai và cũng rất ít người dám theo đuổi.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, được biết đến như hotgirl Hà thành nổi tiếng từ năm 2010. Thời gian đầu, cô theo đuổi phong cách điệu đà, nữ tính. Khoảng năm 2015, cô thay đổi sang phong cách sexy, cá tính pha lẫn một chút nổi loạn.

Không còn hình ảnh "công chúa" ngọt ngào năm nào, Quỳnh Anh Shyn ngày càng quyến rũ, đồng thời sở hữu gu ăn mặc độc đáo, khác biệt.

Stylist Nam Phùng - bạn trai Quỳnh Anh Shyn đã chính thức cầu hôn cô trong chuyến du lịch hôm 12/6. Quỳnh Anh Shyn cho biết cô hạnh phúc khi tình cảm chín muồi sau gần 8 năm gắn bó.

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, nổi tiếng với gu mặc đa phong cách. Người đẹp thường xuyên dự các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới theo lời mời của các thương hiệu, nhãn hàng.

(Ảnh FB nhân vật)