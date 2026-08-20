Phong cách 'phu nhân hào môn' của Đỗ Mỹ Linh

Một lần xuống phố mới đây, Đỗ Mỹ Linh khoe dáng "gái hai con" qua thiết kế Self-Portrait chất liệu ren đen mềm mại. Cô kết hợp túi Louis Vuitton Capucines da trăn, vòng cổ Van Cleef & Arpels, vòng tay Bulgari Serpenti Viper nạm kim cương và bông tai Chanel với tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng.

Gần 4 tháng sau sinh em bé thứ hai, bà xã doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã lấy lại vóc dáng thon gọn và được nhiều khán giả khen "vẻ đẹp ngày càng đằm thắm".

Tham dự một buổi triển lãm tranh, Đỗ Mỹ Linh toát lên nét kiêu kỳ khi diện đầm tối giản, nhấn nhá phụ kiện nổi bật.

Đắt giá nhất trên set đồ của hoa hậu là chiếc đồng hồ Richard Mille RM 07-01 Ladies Rose Gold Onyx Snow Diamond Set, phần vỏ làm từ vàng hồng 18K, mặt số đá onyx được tô điểm bằng những viên kim cương đính thủ công tinh xảo, tạo hiệu ứng lấp lánh như tuyết. Món phụ kiện được rao 350.000 USD (hơn 9,2 tỷ đồng) trên Wrist Aficionado.

Người đẹp hoàn thiện tổng thể với túi Louis Vuitton Vanity Chain Pouch da cá sấu bạch tạng, vòng tay Van Cleef & Arpels, bông tai Louis Vuitton và giày Roger Vivier.

Đỗ Mỹ Linh khai thác vẻ quyến rũ chừng mực qua set đồ ren trắng mong manh, tạo cảm giác "nửa kín nửa hở" duyên dáng.

Trong khi đó, trang phục chất liệu tweed mang tới cho con dâu Bầu Hiển nét thanh lịch, chững chạc hơn.

Mỗi lần dự sự kiện, nhan sắc Hà Nội ưu tiên xiêm y trơn màu với kiểu dáng sang trọng và có điểm nhấn nhẹ nhàng, khắc họa hình ảnh quý cô thượng lưu.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, sau đó thi Miss World 2017, chiến thắng danh hiệu "Người đẹp nhân ái" và vào top 40 chung cuộc. Trước khi lập gia đình, cô gắn bó công việc diễn thời trang, làm MC, biên tập viên truyền hình.

Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang tháng 10/2022 và đón con gái đầu lòng Tuệ An (tên thân mật Titi) tháng 7/2023, còn em bé thứ hai chào đời tháng 4 năm nay. Sau khi thành dâu hào môn, cô tập trung vun vén tổ ấm, từ cuối năm 2024 giữ chức phó chủ tịch một công ty thuộc Tập đoàn T&T. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, cung cấp dịch vụ cho thuê, quản lý trung tâm thương mại, tòa nhà và căn hộ văn phòng.

Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (thường gọi Bầu Hiển) - chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và đứng đầu tập đoàn T&T. Anh hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị T&T Group và giữ chức chủ tịch CLB Hà Nội từ khi 25 tuổi, trở thành chủ tịch câu lạc bộ trẻ nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Tháng 4/2025, Vinh Quang được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Vietravel Airlines. Ngày 16/10 cùng năm, anh nhận chức phó chủ tịch Mạng lưới Chuyên gia Dữ liệu Toàn cầu (VDEN). Tháng 3 năm nay, anh trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2026 - 2031.