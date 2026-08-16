Top 10 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất tuần qua

Hoa hậu Bảo Ngọc hút trọn ống kính truyền thông khi diện đầm dạ hội bồng bềnh tông màu hồng. Thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè mới nhất của JoliPoli, từng được giới thiệu tại Thượng Hải. Bộ váy mất hơn 120 giờ để đính kết với hơn 5.000 viên pha lê và đá Swarovski.

Chi Pu được khen như “tiên nữ” trên thảm đỏ đêm hội Weibo diễn ra tối 1/8 tại Idea Live Arena. Người đẹp lựa chọn trang phục được thực hiện riêng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh khiết và mềm mại của hoa sen. Chiếc đầm được phát triển trên phom dáng ôm sát cùng cấu trúc corset điêu khắc, mô phỏng những cánh sen đang nâng đỡ và bao bọc cơ thể.

Xuất hiện tại show thời trang mới đây, Kỳ Duyên - Thiên Ân ghi điểm khi lựa chọn đầm trắng đồng điệu. Thiết kế với điểm nhấn là chi tiết “cut-out” giúp hai mỹ nhân khoe trọn vòng eo thon gọn.

Hoa hậu Thanh Thuỷ đẹp tựa công chúa cổ tích. Nàng hậu diện thiết kế bridal với corset xuyên thấu ôm sát cơ thể, đính kết cầu kỳ và bắt sáng, phối cùng chân váy tulle bồng nhẹ.

Tham dự event vừa qua, Lan Khuê thu hút sự chú ý khi chọn bộ vest xám phối bra top hồng. Mẹ một con trang điểm tông nude, nhấn mắt và môi, kết hợp tóc xoăn vào nếp. Người đẹp nâng tầm diện mạo với trang sức Tiffany & Co. trị giá hơn 2,8 tỷ đồng.

Ca sĩ Thuỷ Tiên hiếm hoi tham gia show thời trang mới đây của NTK Đỗ Long. Ngay khi xuất hiện, bà xã Công Vinh lập tức chiếm spotlight với vẻ ngoài cuốn hút. Cô lựa chọn chiếc đầm xuyên thấu, ôm sát tôn vòng một.

Hoàng Thùy gợi cảm với bodysuit xanh lá pastel đính hoa 3D. Người đẹp tôn trọn đôi chân dài trứ danh khiến khản giả khó rời mắt.

Hari Won thu hút sự quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện thời trang của NTK Chung Thanh Phong. Bà xã Trấn Thành khoe nhan sắc trẻ trung trong thiết kế váy đỏ nổi bật.

Hôm 7/8, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ loạt ảnh tham dự một buổi triển lãm tranh. Người đẹp chọn đầm đen tối giản. Cô kết hợp trang phục với chiếc túi xách Vanity Chain Pouch của Louis Vuitton, được làm từ da cá sấu bạch tạng. Trên website hãng, mẫu túi được yết giá 625 triệu đồng.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe đôi chân dài với thiết kế ôm sát, phom body cùng phần tà dài quét đất. Người đẹp khoe visual bừng sáng với tông trang điểm trong trẻo.