Học vấn và nhan sắc đời thường gây sốt của tân Miss Grand Vietnam 2026

Vượt qua 29 thí sinh khác, người đẹp Emoura Phạm đã chạm đến vương miện Miss Grand Vietnam 2026. Chiến thắng của bông hồng lai sinh năm 2000 được đánh giá thuyết phục, bởi cô là một trong những gương mặt trẻ có màn thể hiện ấn tượng trong cuộc thi.

Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sinh năm 2000, tên khai sinh là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô mang hai dòng máu Việt - Anh, với mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh.

t ai biết, Emoura sở hữu nền tảng học vấn quốc tế khá ấn tượng. Cô từng theo học tại British International School (BIS), The American School (TAS) và có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Việc học tập, sinh hoạt trong môi trường sử dụng tiếng Anh gần như hoàn toàn khiến người đẹp không ít lần gặp khó khăn khi giao tiếp bằng tiếng Việt.

Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Emoura Phạm lựa chọn trở về TP.HCM thay vì tiếp tục phát triển ở nước ngoài. Hiện nàng hậu sinh sống, làm việc tại TP. HCM cùng mẹ và anh trai.

Trước khi thi nhan sắc, người đẹp sinh năm 2000 đã tích cực hoạt động trên mạng xã hội, xây dựng hình ảnh một cô gái trẻ bản lĩnh, tự tin và năng động. Bên cạnh việc tham gia các cuộc thi sắc đẹp, cô còn theo đuổi công việc người mẫu, thường xuyên chụp ảnh và trình diễn trên các sàn diễn thời trang.

Ngoài đời, Emoura Phạm gây ấn tượng với phong cách phóng khoáng, hiện đại và trẻ trung, toát lên hình ảnh của một cô gái trưởng thành trong môi trường quốc tế.

Người đẹp sở hữu những đường nét gương mặt hài hòa, nổi bật với sống mũi cao, ánh mắt cuốn hút cùng nụ cười rạng rỡ.

Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, Emoura Phạm còn thể hiện rõ mục tiêu khi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam. Người đẹp cho biết, cô không đến với cuộc thi chỉ để chinh phục vương miện, mà còn mong muốn lan tỏa giá trị của sự nỗ lực, bản lĩnh và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Emoura Phạm còn được chú ý với dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Người đẹp cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông.