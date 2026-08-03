Hà Trúc Linh khoe vẻ gợi cảm khi làm giám khảo

Sau một năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đón nhận dấu mốc mới trong hành trình đương nhiệm với vai trò giám khảo vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hôm 1/8, cô xuất hiện tại buổi sơ khảo ở TP HCM với phong cách gợi cảm, diện trang phục tôn đường cong, mái tóc xoăn nhẹ, trang điểm hài hòa, tự nhiên. Trước đó, Hà Trúc Linh đã hoàn thành việc chấm thi ở Hà Nội vào ngày 29/7.

"Khi ngồi ở vị trí giám khảo, tôi sẽ lắng nghe nhiều hơn, quan sát thật kỹ để nhìn thấy tiềm năng và mỗi bạn thay vì chỉ đánh giá qua vẻ bề ngoài", Trúc Linh cho biết.

Người đẹp gốc Phú Yên tự thấy bản thân trưởng thành, khác hẳn hình ảnh cô gái hồi hộp đứng trước vòng sơ khảo cuộc thi cách đây một năm.

Nhà thiết kế Võ Thanh Hòa (giữa) song hành với Trúc Linh trong vai trò thành viên ban giám khảo.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn bảnh bao với vest tối màu khi góp mặt với vai trò giám khảo một cuộc thi nhan sắc.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương cho biết đã đưa ra những câu hỏi mang tính gợi mở và thể hiện sự gần gũi với các thí sinh.

Dàn thí sinh tại vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được đánh giá có sự đồng đều về ngoại hình và trình độ.

Hoa khôi Đại học Ngoại Thương Lê Phương Nghi là một trong những gương mặt nổi bật của vòng sơ khảo khu vực phía Nam. Cô thể hiện khả năng nói lưu loát tiếng Anh, tiếng Nhật, đồng thời cho biết đã chuẩn bị nhiều kỹ năng cho các vòng thi tiếp theo.

Sau buổi sơ khảo, ban giám khảo tìm ra 21 gương mặt đi tiếp vào vòng trong.