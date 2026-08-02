Hương Giang lên tiếng sau khi bị chỉ trích vì "thái độ với tân Hoa hậu Emoura Phạm"

Hương Giang lên tiếng về tin đồn "thiên vị" khi chấm Miss Grand Vietnam 2026

Sau đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026, một clip ghi lại phản ứng của Hương Giang bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Một số khán giả cho rằng nữ giám khảo có biểu cảm thiếu hài lòng khi tân Hoa hậu Emoura Phạm được xướng tên, thậm chí có ý kiến cho rằng cô thiên vị Á hậu Bảo Ngọc.

Trước những đồn đoán này, Hương Giang đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận hoàn toàn những suy diễn từ cộng đồng mạng. Người đẹp cho biết chỉ đến sau khi chương trình kết thúc cô mới biết tân Hoa hậu có mối quan hệ quen biết mình.

"Chấm xong mới ngỡ ngàng biết người nhà! Cũng may có đoạn tin nhắn này ngay vừa kết thúc chương trình chứ không mọi người cứ bảo Hương Giang "thái độ ra mặt với Hoa hậu", không hài lòng kết quả rồi thiên vị Bảo Ngọc", Hương Giang viết.

Hoa hậu Hương Giang trong đêm Chung kết Miss Grand Vietnam 2026. (Ảnh: FBNV)

Nữ giám khảo khẳng định bản thân bất ngờ trước kết quả chung cuộc và đánh giá cao cả hai thí sinh cuối cùng. Theo cô, Top 2 đều là những gương mặt xứng đáng nên dù người đăng quang là ai thì cô cũng cảm thấy vui mưng, hạnh phúc.

Cô cũng tiết lộ mình không hề biết trước việc Á hậu 1 sẽ được trao suất tham dự Miss Grand International All Stars ngay trên sân khấu chung kết. Vì vậy, khoảnh khắc được trao giải cho đại diện Việt Nam tham gia đấu trường này cũng khiến cô bất ngờ không kém khán giả.

Trước những tranh cãi xoay quanh vài giây biểu cảm trên sân khấu, Hương Giang mong khán giả không cắt ghép hay diễn giải theo hướng tiêu cực, bởi điều đó có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và sự công tâm của ban giám khảo cũng như mối quan hệ giữa giám khảo với các thí sinh.

"Chương trình kết thúc tốt đẹp, ai cũng hạnh phúc. Đừng để bất kỳ khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nào kèm theo tiêu đề gây hiểu lầm ảnh hưởng đến sự công tâm trong vai trò giám khảo cũng như tình cảm giữa giám khảo và các thí sinh", cô bày tỏ.

Hoa hậu Hương Giang và các Hoa hậu, Á hậu của Miss Grand Vietnam 2026. (Ảnh: FBNV)

Khẳng định về nguyên tắc làm nghề của mình, Hương Giang cho biết dù đảm nhận vai trò giám khảo ở bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào, cô cũng luôn đặt sự công tâm lên trên hết.

Bài đăng của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng những đoạn clip lan truyền trên mạng chỉ ghi lại vài giây ngắn ngủi, không phản ánh đầy đủ diễn biến của chương trình. Không ít khán giả cũng lên tiếng bênh vực nàng hậu, cho rằng việc cắt ghép khoảnh khắc rồi gán những tiêu đề mang tính suy diễn dễ tạo ra hiểu lầm và khiến dư luận có cái nhìn thiếu khách quan về người trong cuộc.