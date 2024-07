Bùi Lý Thiên Hương lần thứ 7 thi hoa hậu

Bùi Lý Thiên Hương dự thi Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024. Trước đó, cô từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 15 Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, đăng quang Miss Vietnam Worldwide 2018, top 16 Miss Universe Vietnam 2022, top 10 Miss Grand Vietnam 2022, top 10 The New Mentor.

Người đẹp sinh năm 1996, quê An Giang. Cô cao 1,73 m, số đo 82-62-91 cm. Cô hiện là người mẫu, doanh nhân. Lần thứ 7 thi nhan sắc, Thiên Hương nói lý do lớn nhất khiến cô trở lại là sự kỳ vọng của khán giả. 'Điểm khác biệt của tôi so với những cuộc thi trước đây là nội tâm vững chắc. Tôi tin kinh nghiệm, kiến thức hiện tại sẽ giúp mình chinh phục khán giả và ban giám khảo', cô nói.

Tham gia Sơ khảo Miss Grand Vietnam 2024 còn có nhiều thí sinh khác. Thí sinh Đồng Nai Phạm Hoàng Kim Dung nói sự nghiệp nhảy múa tốt hơn sau khi cô vào top 15 Miss Grand Vietnam 2023. Tuy nhiên, cô vẫn đam mê thi sắc đẹp. Dancer vũ đoàn Bước Nhảy muốn chinh phục ngôi vị cao nhất.

Trần Thị Thùy Trâm sinh năm 1996, quê Quảng Nam, từng vào top 8 Vietnam's Next Top Model 2016, top 11 Vietnam's Next Top Model All Star 2017, top 20 Miss Grand Vietnam 2022, top 40 Miss Cosmo Vietnam 2024. Cô từng đóng phim Sugar Daddy & Sugar Baby. Hiện cô là người mẫu, diễn viên tự do. Thí sinh nói cô muốn vào top 5 chung cuộc.

Nguyễn Thị Thu Cúc sinh năm 1998, quê Trà Vinh. Cô cao 1,75 m, số đo 83-60-95 cm. Cô tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, có nhiều tài lẻ như ca hát, múa, chơi piano.

Phạm Liên Anh với nhan sắc nổi bật ở sơ khảo. Cô từng vào top 10 Miss Grand Vietnam 2023.

Vũ Thị Thu Hiền từng vào top 7 Vietnam Idol 2024. Cô được kỳ vọng chiến thắng phần thi phụ Grand Voice nếu vào chung kết. 'Từ nhỏ, tôi đã đam mê lĩnh vực sắc đẹp. Tôi nghĩ mình có thể vừa là ca sĩ, vừa là hoa hậu và hoàn thành tốt hai việc', cô nói.

Lê Phan Hạnh Nguyên có kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô từng ghi danh Miss Universe Vietnam 2022, Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Người đẹp sinh năm 1997, quê Đồng Tháp, cao 1,74 m, số đo 86-63-97 cm.

Hai thí sinh từng vào top 10 Miss Grand Vietnam 2023 là Trần Hồng Ngọc (trái) và Nguyễn Vĩnh Hà Phương mặc váy giống hệt đến buổi sơ tuyển.

Đương kim hoa hậu Lê Hoàng Phương là giám khảo Miss Grand Vietnam 2024. Cô diện đầm cồng kềnh xẻ ngực sâu của nhà thiết kế Brian Võ.

Đoàn Thiên Ân đi chấm thi với outfit hở eo do Tonyy Anh Lê sáng tạo. Set đồ được nhận xét đơn giản nhưng hiện đại, sang trọng của người đẹp giúp cô ghi điểm với khán giả.

Diễn viên Quốc Trường lần đầu chấm thi hoa hậu. Anh ngồi 'ghế nóng' cùng NSND Vương Duy Biên (phó ban), người mẫu Minh Tú, hoa hậu Thiên Ân, Lê Hoàng Phương.

Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2023 Lê Thị Hồng Hạnh.

Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2023 Bùi Khánh Linh.

Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2023 Trương Quí Minh Nhàn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]