Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh

Hòa Minzy có mặt từ sớm để chúc mừng hôn lễ của Văn Thanh - Bích Hạnh, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Cô diện đầm ren phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Hòa Minzy có mối quan hệ gắn bó với các cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam thời Park Hang-seo.

Công Phượng đến chúc mừng người bạn thân thiết. Họ là đôi bạn cùng trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG, đồng hành cùng nhau trong nhiều giải đấu.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My diện trang phục tông be - nude đồng điệu đến chúc mừng bạn thân.

Vợ chồng Đức Huy - Mù Tạt và Quế Ngọc Hải đến mừng Văn Thanh ngày trọng đại.

Cầu thủ Lương Xuân Trường bế con gái cưng đến chúc mừng Văn Thanh. Ngày 21/6, anh cũng sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang, sau 5 năm chung sống.

Vợ chồng người đẹp Ngọc Nữ.

Văn Thanh nở nụ cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn khi thấy ca sĩ Bằng Kiều đến chúc mừng.

Vợ chồng Đức Chinh sánh đôi cùng trang phục tối giản.

Dàn cầu thủ gắn bó với Văn Thanh qua nhiều giải đấu: Quang Hải (bìa trái), Bùi Hoàng Việt Anh - Đình Bắc (bìa phải) góp mặt trong đám cưới.

Diễn viên Bảo Hân có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Diễn viên Anh Đào.

Ảnh: Tùng Đinh