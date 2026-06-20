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Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh

Sự kiện: Vũ Văn Thanh

Đám cưới của cầu thủ Văn Thanh và bạn đời Bích Hạnh tối 20/6 có nhiều bạn bè như Hòa Minzy, Công Phượng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu... tham dự.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 1

Hòa Minzy có mặt từ sớm để chúc mừng hôn lễ của Văn Thanh - Bích Hạnh, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 2

Cô diện đầm ren phong cách nhẹ nhàng, nữ tính. Hòa Minzy có mối quan hệ gắn bó với các cầu thủ thuộc lứa U23 Việt Nam thời Park Hang-seo.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 3

Công Phượng đến chúc mừng người bạn thân thiết. Họ là đôi bạn cùng trưởng thành từ Học viện HAGL Arsenal JMG, đồng hành cùng nhau trong nhiều giải đấu.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 4

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My diện trang phục tông be - nude đồng điệu đến chúc mừng bạn thân.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 5

Vợ chồng Đức Huy - Mù Tạt và Quế Ngọc Hải đến mừng Văn Thanh ngày trọng đại.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 6

Cầu thủ Lương Xuân Trường bế con gái cưng đến chúc mừng Văn Thanh. Ngày 21/6, anh cũng sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Ngô Mai Nhuệ Giang, sau 5 năm chung sống.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 7

Vợ chồng người đẹp Ngọc Nữ.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 8

Văn Thanh nở nụ cười rạng rỡ, liên tục cảm ơn khi thấy ca sĩ Bằng Kiều đến chúc mừng.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 9

Vợ chồng Đức Chinh sánh đôi cùng trang phục tối giản.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 10

Dàn cầu thủ gắn bó với Văn Thanh qua nhiều giải đấu: Quang Hải (bìa trái), Bùi Hoàng Việt Anh - Đình Bắc (bìa phải) góp mặt trong đám cưới.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 11

Diễn viên Bảo Hân có mối quan hệ thân thiết với các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh - 12

Diễn viên Anh Đào.

Ảnh: Tùng Đinh

Vũ Văn Thanh đón cô dâu Trần Bích Hạnh bằng siêu xe Rolls-Royce
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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 19:31 PM (GMT+7)
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