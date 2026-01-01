Năm đầu làm dâu nhà đại gia của MC Mai Ngọc

Ngày 27/12/2024, Mai Ngọc tổ chức đám cưới lần hai với thiếu gia Quốc Thắng tại quê nhà chú rể ở thành phố Bắc Giang cũ (nay là thành phố Bắc Ninh). Trước đó, nữ MC giấu kín danh tính bạn đời cũng như chuyện cưới hỏi với công chúng, chỉ mời một vài bạn bè thân thiết từ Hà Nội về dự. Chồng Mai Ngọc kém cô hai tuổi, là con trai một gia đình giàu có quê gốc Bắc Giang.

Mẹ chồng Mai Ngọc là một đại gia nổi tiếng ở Bắc Giang, kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, trung tâm tiệc cưới và bất động sản. Gia đình bà có lâu đài rộng hàng nghìn m2 cùng trung tâm tiệc cưới tại thành phố Bắc Giang cũ. Thiếu gia Quốc Thắng tiếp quản công việc của gia đình, điều hành một dự án đang được triển khai ở Bắc Ninh.

Vài tháng sau đám cưới, Mai Ngọc công khai tin vui có bầu con đầu lòng vào đêm Giao thừa, khi đón Tết tại nhà chồng. Cô tạm dừng công việc MC, biên tập viên tại VTV từ khi mang bầu để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho thiên chức làm vợ, làm mẹ.

Sau đó vài tháng, vợ chồng Mai Ngọc mở tiệc baby shower công bố em bé trong bụng là một bé trai. Buổi tiệc có sự góp mặt của một số người nổi tiếng là bạn bè thân thiết của cặp đôi như hoa hậu Ngọc Hân, diễn viên Phan Minh Huyền...

Con trai đầu lòng của Mai Ngọc chào đời vào tháng 4/2025. Bé được đặt tên ở nhà là Panda, tên thật Minh Đặng. Nữ MC nhắn gửi đến con khi thông báo tin vui: "Con đến thật bất ngờ với cả mẹ và gia đình. Cuộc sống của mẹ trước đây luôn là những kế hoạch, lịch trình, kỷ luật, một quy trình khô khan kéo dài nhiều năm. Từ ngày có em, mọi thứ thay đổi hoàn toàn nhưng đều là những bất ngờ đầy niềm vui và hạnh phúc".

Sau khi con trai chào đời, Mai Ngọc cùng gia đình nhỏ chuyển về sống ở một biệt thự thuộc trung tâm Hà Nội. Nữ MC cho biết tận hưởng từng khoảnh khắc bên con, mỗi ngày đều thấy hạnh phúc với thiên chức làm mẹ.

Mai Ngọc nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh nhờ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý nhưng không có ý định sớm trở lại công việc. Cô chỉ nhận lời tham dự một số sự kiện phù hợp. Tại một sự kiện, nữ MC cho biết cô tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc khi có con ở tuổi 35.

Khi con trai được hơn bốn tháng tuổi, Mai Ngọc chuyển từ biệt thự ở Hà Nội về nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh để tiện cho công việc của ông xã.

Nữ MC tích cực quảng bá cho quán cafe của nhà chồng với nhiều bộ ảnh. Không những thế, cô còn mời nhiều bạn bè là người nổi tiếng về đây để "check-in".

Trong thời gian nuôi con nhỏ, Mai Ngọc vẫn chăm chỉ tập thể dục tại nhà và nhanh chóng lấy lại cơ bụng số 11 sau chưa đầy 9 tháng sinh em bé. Mỗi lần khoe thành quả luyện tập trên mạng xã hội, cô đều được khen "gái một con trông mòn con mắt".

Hôm 27/12, Mai Ngọc và chồng thiếu gia kỷ niệm ngày cưới. "Một năm qua, có những ngày trôi qua rất nhanh, có những ngày lại thật chậm, có niềm vui đến bất ngờ, cũng có những lo toan thường nhật. Tất cả, dù trọn vẹn hay dang dở, cũng đã góp mặt để làm nên một năm rất riêng", cô viết.

Đón sinh nhật đầu tiên trong vai trò một người mẹ hôm 31/12, Mai Ngọc thấy mãn nguyện khi nhìn con trai đáng yêu, dễ thương và lớn lên từng ngày. Cô gọi Panda là cậu bé hay cười, luôn mang đến năng lượng tích cực cho mẹ và mọi người xung quanh.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV". Trước khi đến với doanh nhân Quốc Thắng, Mai Ngọc từng tổ chức đám cưới và có mối tình 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Cả hai tuyên bố chia tay vào tháng 4/2023.