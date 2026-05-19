Bí quyết giữ sức hút của 'Nữ hoàng giải trí' Hồ Ngọc Hà ở tuổi 42

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải loạt hình ảnh trong một đêm biểu diễn tại sự kiện. Những hình ảnh này lập tức gây "bão" mạng xã hội bởi sắc vóc và thần thái của nữ ca sĩ khi đứng trên sân khấu.

Xuất hiện trên sân khấu, nữ ca sĩ diện bộ jumpsuit ánh kim ôm sát cơ thể, khéo léo tôn lên vóc dáng săn chắc cùng thần thái cuốn hút.

Thiết kế lấp lánh kết hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh quen thuộc giúp Hồ Ngọc Hà trở nên nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Dù đã bước qua tuổi 40 và là mẹ của ba con, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến nhiều khán giả trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung cùng phong độ ổn định, xứng đáng với danh xưng "Nữ hoàng giải trí" mà người hâm mộ dành tặng.

Đi kèm loạt ảnh, nữ ca sĩ viết: "Luôn dặn mình phải luôn thật chỉn chu để trân trọng sự yêu thương của khán giả dành cho mình".

Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà cho thấy thái độ làm nghề nghiêm túc mà cô luôn giữ suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật. Điều này lý giải vì sao Hồ Ngọc Hà luôn trở thành tâm điểm, giữ vững phong độ và luôn tỏa sáng trên sân khấu trong mỗi lần xuất hiện và đón nhận tình cảm của người hâm mộ.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 tại Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị), khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Ngoài ca hát, người đẹp làm huấn luyện viên các chương trình: Giọng hát Việt, X-Factor, The Face, The New Mentor... Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn sau ba năm hẹn hò, đón cặp song sinh một trai, một gái.

