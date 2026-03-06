Mai Ngọc tự hào khoe cơ bụng sau 10 tháng sinh con

MC Mai Ngọc hôm 5/3 cho biết cô về mốc 57 kg sau 10 tháng sinh con đầu lòng nhờ sự kỷ luật và chăm chỉ trong luyện tập. Cô tự hào với vòng eo thon thả, cơ bụng số 11 nổi rõ. Nữ MC cho biết dù chưa hoàn toàn trở lại vóc dáng trước khi sinh nhưng ở tuổi U40, cô hạnh phúc với những gì đang có.

Mai Ngọc sau 9 tháng sinh con trai đầu lòng.

Theo Mai Ngọc, mỗi giọt mồ hôi trên hành trình luyện tập đều cho kết quả xứng đáng. Sự quyết tâm, nghiêm khắc và kiên nhẫn giúp cô từng bước đạt mục tiêu đề ra. Cô bắt đầu luyện tập trở lại từ khi con trai được 3 tháng 10 ngày tuổi. Thời điểm đó, người đẹp đã về cân nặng trước khi sinh nhưng cơ bắp thì gần như mất hết, không có bóng dáng của vòng eo săn chắc. Nữ MC ban đầu tập pilates kết hợp đi bộ nhẹ nhàng, sau đó chuyển sang chạy máy tại nhà. Từ ngày chuyển về lâu đài của nhà chồng ở thành phố Bắc Ninh (Bắc Giang cũ), cô duy trì việc chạy máy 30 phút mỗi ngày tại nhà bất kể thời tiết hay lễ, tết. Nhờ vậy, sau dịp Tết Nguyên đán, cô vẫn giữ được thành tích giảm cân đều đặn.

"Tôi chưa bao giờ thấy ép xuống 3-4 kg lại khó như vậy nhưng không gì là không thể, cứ cố gắng mỗi ngày dành cho bản thân 30 phút, từng bước quay lại cơ thể khỏe mạnh ngày trước", Mai Ngọc bày tỏ.

Nữ MC thấy mình may mắn vì cơ địa không tăng cân nhiều, lại ăn uống, tập luyện có chế độ từ lâu nên việc lấy lại vóc dáng sớm cho kết quả tích cực. Bà mẹ nổi tiếng từng cho biết chỉ tăng 8 kg khi mang bầu và cảm thấy mãn nguyện với thai kỳ thuận lợi, không bị nổi mụn hay thâm sạm, không bị rạn da, tiểu đường, phù chân. Ở những tháng cuối, cô chăm chỉ tập pilates, hỗ trợ quá trình sinh nở thuận lợi, góp phần giữ gìn vóc dáng gọn gàng, giảm bớt nhức mỏi toàn thân.

Mai Ngọc bên chồng và con trai dịp Tết Bính Ngọ.

Cô kết hôn với doanh nhân Quốc Thắng - thiếu gia một gia đình giàu có nổi tiếng ở Bắc Giang cũ - cuối năm 2024 và có con trai đầu lòng tháng 4/2025. Từ khi có bầu, cô gác lại công việc biên tập viên ở VTV để dành toàn bộ thời gian chăm sóc tổ ấm.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh "cô gái thời tiết", cô làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Có gương mặt xinh xắn cùng body đẹp nên Mai Ngọc còn được mệnh danh là "MC xinh đẹp nhất VTV".

Trước khi đến với doanh nhân Quốc Thắng, Mai Ngọc từng tổ chức đám cưới và có mối tình 17 năm với doanh nhân Lê Hoài Nam. Cả hai tuyên bố chia tay vào tháng 4/2023.