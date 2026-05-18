Sắc vóc trẻ đẹp của Hiền Thục ở tuổi 45

Ở tuổi 45, ca sĩ Hiền Thục khiến nhiều người trầm trồ bởi vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Loạt ảnh cô diện monokini khoét hông cao hút hơn 8 nghìn lượt yêu thích, cùng hàng trăm bình luận khen ngợi vẻ ngoài nuột nà. Giọng ca 8X khoe khéo đôi chân dài thanh mảnh, săn chắc, tạo cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy sức sống.

'Ai mà tin nổi chị Thục U50 rồi cơ chứ', 'Sao ngày càng trẻ ra vậy, nhìn làn da căng bóng mê quá đi', 'Chị này có nụ cười năng lượng thật sự, nhìn chị mãi chẳng già đi chút nào'... là một số bình luận bên dưới loạt ảnh mới của Hiền Thục.

Cùng với lối ăn diện năng động, trẻ trung, nhiều người không tin Hiền Thục đã ở độ tuổi tứ tuần và có con gái 25 tuổi. Trong một số bức ảnh chụp chung với con gái, nhiều fan nhận xét nữ ca sĩ trông chỉ như chị gái của con.

Bí quyết giữ gìn sắc vóc của Hiền Thục nhiều năm qua là lối sống lành mạnh và kỷ luật. Giọng ca Nhật ký của mẹ tự gọi kỷ luật là "bí thuật trụ nhan", mỗi ngày đều dành vài tiếng chăm sóc từ làn da đến mái tóc.

Để giữ gìn mái tóc suôn mượt, chắc khỏe, nhiều năm nay Hiền Thục hạn chế nhuộm màu, tạo kiểu cầu kỳ. Bên cạnh đó cô ưu tiên các loại dầu gội thảo dược không chứa silicon, không paraben, ít thành phần tạo bọt... để mái tóc bớt phải tiếp xúc với hóa chất.

Đối với làn da, người đẹp sinh năm 1981 duy trì thói quen xông hơi, đắp mặt nạ và rất chú trọng khâu dưỡng ẩm từ da mặt cho đến vùng cổ. Để hạn chế dấu hiệu tuổi tác, cô cũng chăm sóc vùng da quanh mắt rất kỹ lưỡng.

Bên cạnh chu trình chăm sóc da, tóc cầu kỳ, Hiền Thục cũng ăn chay gián đoạn nhiều năm nay. Việc tiêu thụ phần lớn thực phẩm gốc thực vật cũng có lợi cho sắc vóc của nữ ca sĩ.

Cùng với đó, cô cố gắng cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng, quan niệm suy nghĩ tích cực chính là bí quyết quan trọng nhất để giữ gìn nhan sắc và tinh thần trẻ trung.

Hiền Thục sinh ra ở TP HCM, tham gia văn nghệ từ nhỏ. Cô từng là thành viên đội Sơn Ca ở Nhà thiếu nhi quận 1, cùng lứa Ngọc Linh, Diễm Quyên, Quang Vinh. Năm 16 tuổi, cô đỗ thủ khoa Trung cấp thanh nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh (chung lớp với Mỹ Tâm và Phạm Thanh Thảo).

Ca sĩ được yêu mến qua nhiều ca khúc như: Câu chuyện tình tôi, Mơ một hạnh phúc, Như vẫn còn đây, Yêu dấu theo gió bay, Nhật ký của mẹ. Cô từng làm giám khảo nhiều gameshow như Giọng hát Việt nhí, Gương mặt thân quen nhí, Tuyệt đỉnh song ca.