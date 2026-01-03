Học MC Mai Ngọc cách phối đồ xuống phố

Bầu bí vẫn sành điệu với phong cách từ Mai Ngọc, khám phá ngay những xu hướng hot

Thời gian bầu bí là lúc chị em ít quan tâm đến hình thức và thời trang nhưng với Mai Ngọc, cô cho thấy sự chỉn chu ở mọi lúc mọi nơi. Khi mang thai con đầu lòng, cô ưu tiên lựa chọn trang phục thoải mái, tối giản nhưng vẫn phải phong cách.

Phong cách dạo phố năng động, trẻ trung

Có thể nói Mai Ngọc có phong cách thời trang khá đa dạng. Với lợi thế chiều cao nổi bật, vóc dáng cân đối cùng gu thẩm mỹ, Mai Ngọc gần như chưa từng gặp lỗi về mix match trang phục.

Với phong cách dạo phố, cô ưu tiên các màu sắc trung tính như: trắng, đen, xám, xanh than, mang đến sự năng động khoẻ khoắn nhưng cũng vô cùng sành điệu. Nữ MC kết hợp thêm phụ kiện đồng điệu từ mũ lưỡi trai, túi xách và giày thể thao, boot đế bệt để tạo nên tổng thể hoàn hảo cho set đồ.

Phong cách quý cô công sở sành điệu

Phong cách công sở vốn dễ mang đến sự đơn điệu, cứng nhắc và lối mòn. Trước đây, khi còn là BTV của VTV, mỗi khi lên sóng, cô phải thực hiện quy định lựa chọn đồ công sở nhưng Mai Ngọc luôn biết cách để mang lại điểm nhấn khác biệt cho set đồ. Vẫn là vest và chân váy dáng dài, Mai Ngọc thường kết hợp với áo sơ mi điệu đà, cách điệu ở cổ hoặc tay áo; chất liệu voan, ren mang đến sự mềm mại, giúp set đồ vẫn đảm bảo quy định mà không còn đơn điệu.

Ngay cả khi đi dự sự kiện, Mai Ngọc ít khi khoe vẻ gợi cảm, sexy mà ưu tiên lựa chọn phong cách kín đáo, thanh lịch.

Phong cách "bánh bèo" điệu đà

Phong cách này cũng rất dễ mang đến sự rườm rà, sến súa nếu cách lựa chọn và mix đồ không tinh tế. Là người khá chuộng mốt váy tiểu thư, Mai Ngọc chưa bao giờ làm các tín đồ thời trang thất vọng. Để tiết chế, cô thường chọn phom dáng có độ điệu vừa phải, màu sắc nhã nhặn, đơn sắc để tổng thể hài hoà, quyến rũ.