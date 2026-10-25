Nhan sắc và học vấn của 6 đại diện Đông Nam Á lỡ hẹn với Miss Universe 2026

Tranh chấp quyền nhượng quyền giữa tổ chức Miss Universe và Miss Universe Eastern, đơn vị liên quan đến ông Nawat Itsaragrisil, đã khiến 6 đại diện đến từ 6 quốc gia Đông Nam Á không thể tham dự cuộc thi năm nay, gồm: Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia và Lào. Tổ chức MGI của ông Nawat sau đó tuyên bố không đưa 6 đại diện này đến Puerto Rico vì chưa có bảo đảm về tư cách dự thi và điều kiện tham gia.

Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh: Từ giấc mơ đăng quang đến ồn ào nhóm chat

Nguyễn Quỳnh Anh được xem là một trong những gương mặt giàu kinh nghiệm của Miss Universe Vietnam. Sinh năm 1999, người đẹp Hà Nội từng giành Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me 2021 và Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Sau hai năm trở lại, cô chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Tuy nhiên, niềm vui của tân Hoa hậu không kéo dài lâu. Chỉ ít ngày sau Chung kết, Quỳnh Anh trở thành tâm điểm tranh luận khi những ảnh chụp màn hình từ một nhóm chat riêng liên quan đến các người đẹp Miss Universe Vietnam 2026 lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung các tin nhắn bị cho là có những lời nhận xét thiếu thiện chí về một số đồng nghiệp, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên, giám khảo và các thí sinh khác.

Tối 13/10, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng và khán giả. Cô nhìn nhận sự việc là bài học về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm trong cách ứng xử. Tranh cãi khiến hình ảnh tân Hoa hậu đối diện với ý kiến trái chiều ngay trong những ngày đầu nhiệm kỳ. Giờ đây, khi cơ hội dự Miss Universe 2026 của cô bị ảnh hưởng bởi tranh chấp nhượng quyền, hành trình của Quỳnh Anh càng trở nên nhiều thử thách.

Miss Universe Thailand 2026 Tharina Botes: Giấc mơ kéo dài nhiều năm

Tharina Botes, đại diện Bangkok, đăng quang Miss Universe Thailand 2026 vào tháng 8. Người đẹp 29 tuổi sinh ra và lớn lên tại Nam Phi trong gia đình có mẹ là người Thái Lan, cha là người Nam Phi. Khi 22 tuổi, cô quyết định chuyển đến Thái Lan để xây dựng cuộc sống và sự nghiệp.

Tharina sở hữu nền tảng học vấn về marketing tại University of South Africa, đồng thời là một doanh nhân. Không chỉ hoạt động trong kinh doanh, Tharina còn tham gia các dự án hỗ trợ cộng đồng.

Đối với Tharina, Miss Universe Thailand 2026 là thành quả của một hành trình sắc đẹp kéo dài nhiều năm. Trước đó, cô từng giành danh hiệu Miss Thailand World 2023 và có nhiều năm kinh nghiệm tham gia các cuộc thi nhan sắc. Với câu chuyện vượt qua những thay đổi lớn trong cuộc sống, cùng kinh nghiệm thi đấu và hoạt động xã hội, Tharina có nhiều điều để chia sẻ nếu được đến Puerto Rico. Việc không thể tham dự Miss Universe năm nay vì thế không chỉ là sự gián đoạn của một cuộc thi mà còn là sự dang dở của giấc mơ mà cô đã theo đuổi trong thời gian dài.

Miss Universe Malaysia 2026 Eunice Wong: Người phụ nữ chứng minh giấc mơ không có giới hạn tuổi tác

Eunice Wong đăng quang Miss Universe Malaysia 2026 vào ngày 2/10, sau khi vượt qua 12 thí sinh tại Chung kết. Ở tuổi 37, nữ doanh nhân đến từ Johor trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của mùa giải năm nay. Sau khi đăng quang, Eunice chia sẻ thông điệp khuyến khích người trẻ theo đuổi ước mơ, không để hoàn cảnh hay xuất thân trở thành rào cản. Cô cũng bày tỏ quyết tâm mang tinh thần Malaysia đến đấu trường quốc tế.

Với một người phụ nữ đã xây dựng sự nghiệp riêng trước khi bước vào hành trình hoa hậu, Miss Universe không đơn thuần là cơ hội giành thêm danh hiệu. Đó còn là nền tảng để Eunice thể hiện quan điểm về sự tự tin, khát vọng. Việc không thể đến Puerto Rico khiến cơ hội quốc tế của cô bị gián đoạn ngay sau khi đăng quang. Dẫu vậy, câu chuyện của Eunice vẫn là lời nhắc rằng việc theo đuổi ước mơ không nhất thiết phải gắn với một độ tuổi nhất định.

Miss Universe Singapore 2026 Vion Erico Tan: Tân Hoa hậu Singapore chưa kịp bắt đầu hành trình quốc tế

Vion Erico Tan, 22 tuổi, đăng quang Miss Universe Singapore 2026 ngày 13/10, cô là người đẹp có hành trình đăng quang sát thời điểm thông báo không thể tham dự Miss Universe 2026.

Vion làm việc trong doanh nghiệp gia đình Nutrinest, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn ong, đồng thời điều hành một doanh nghiệp kinh doanh rượu vang. Cô bước vào cuộc thi với mong muốn đại diện Singapore trên sân khấu quốc tế, chia sẻ văn hóa và câu chuyện của một quốc gia nhỏ nhưng giàu bản sắc.

Sau khi nhận tin mình không thể tham dự Miss Universe 2026, Vion bày tỏ sự thất vọng. Dù vậy, Vion vẫn thể hiện quyết tâm tiếp tục đại diện cho đất nước theo những cách khác. Đơn vị tổ chức Miss Universe Singapore cho biết họ dự kiến tiếp tục hỗ trợ cô tham gia các hoạt động thời trang, phim ngắn, sự kiện và hướng đến cơ hội dự thi Miss Universe 2027 nếu điều kiện cho phép.

Hai quốc gia còn lại là Indonesia và Lào chưa chọn thí sinh tại thời điểm đưa tin về việc 6 quốc gia Đông Nam Á không tham dự.