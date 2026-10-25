Chưa bao giờ thấy giới trẻ đến Mỹ Đình mặc đỉnh đến vậy

Đêm diễn thứ hai của Big Bang tại Mỹ Đình dự kiến đón khoảng 40.000 khán giả. Gần 2.000 nhân sự được huy động để phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện. Các phương án kiểm soát, điều phối và xử lý tình huống phát sinh được triển khai nhằm phục vụ lượng lớn người hâm mộ đến sân.

Hai khán giả từ Lào Cai có mặt ở sân Mỹ Đình từ khoảng 15h chiều 25/10, dù còn vài tiếng nữa mới bắt đầu concert. Họ cho biết bỏ lỡ cơ hội săn vé đêm đầu tiên (24/10) và quyết tâm tìm kiếm bằng được tấm vé đến gặp thần tượng.

Nhiều khán giả từ TPHCM hâm mộ Big Bang hơn 10 năm qua, nói lý do chi cả chục triệu đồng tới xem concert vì đây là cơ hội hiếm có.

Không khí trước giờ diễn tiếp tục mang đậm màu sắc của cộng đồng V.I.P - tên gọi người hâm mộ Big Bang.

Những chiếc lightstick hình vương miện, khăn choàng, banner và phụ kiện cổ vũ mang sắc vàng đặc trưng của nhóm nhạc trở thành điểm nhấn trong ngày hội âm nhạc.

Bên cạnh việc thưởng thức các tiết mục, concert còn là dịp để người hâm mộ thể hiện cá tính thời trang.

Phong cách đường phố, trang phục oversized, kính mắt và những phụ kiện nổi bật được nhiều fan lựa chọn, lấy cảm hứng từ hình ảnh phóng khoáng, phá cách mà Big Bang xây dựng trong gần hai thập kỷ hoạt động.

Sau đêm mở màn tối 24/10, sức nóng của concert chưa hạ nhiệt, nhiều khán giả háo hức chờ đợi cơ hội gặp thần tượng.

Trước đó, tối 24/10, đêm diễn đầu tiên của Big Bang tại Mỹ Đình thu hút đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Không chỉ người hâm mộ tại Hà Nội, nhiều người đã di chuyển từ TPHCM, Quảng Ninh và các quốc gia khác để tham dự chương trình.

Dễ dàng bắt gặp lightstick Big Bang ở khắp mọi nơi phía ngoài sân vận động. Hai mẫu lightstick hình vương miện của Big Bang và hoa cúc của G-Dragon xuất hiện trong nhiều bức ảnh check-in. Đây không chỉ là vật dụng cổ vũ mà còn trở thành phụ kiện thời trang, giúp người hâm mộ thể hiện sự gắn bó với thần tượng.

Một số người tái hiện hình ảnh của thần tượng trong các MV và sân khấu biểu diễn.

Không phải tất cả người hâm mộ đều chạy theo trang phục cầu kỳ. Một số khán giả ưu tiên quần áo thoải mái, phù hợp với việc di chuyển và đứng nhiều giờ trong sân vận động. Họ sử dụng khăn trùm đầu, vòng tay hoặc lightstick làm điểm nhấn thay vì đầu tư cả bộ trang phục.

Từ những bộ trang phục được tự tay thiết kế đến cách phối đồ đơn giản nhưng có chủ đích, cộng đồng V.I.P tạo nên bức tranh thời trang đa dạng tại Mỹ Đình.