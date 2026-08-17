Công chúa út tài sắc vẹn toàn của Quốc vương Brunei

Công chúa Ameerah trong một yến tiệc của hoàng gia Brunei. Ảnh: Instagram

Công chúa Ameerah Wardatul Bolkiah sinh ngày 28/2/2008, là con út trong 12 người con của Quốc vương Hassanal Bolkiah. Cô là con gái của nhà vua với người vợ thứ ba, Azrinaz Mazhar Hakim. Cha mẹ Ameerah ly hôn năm 2010. Sau cuộc hôn nhân này, Quốc vương Brunei tiếp tục nuôi dưỡng Ameerah và anh trai cô, Hoàng tử Abdul Wakeel. Cô còn nhiều anh chị cùng cha khác mẹ từ hai cuộc hôn nhân trước của cha.

Ameerah lớn lên tại Istana Nurul Iman, nơi ở chính thức của hoàng gia Brunei. Cô theo học trường quốc tế Jerudong ở Kampong Jerudong, cách thủ đô Bandar Seri Begawan khoảng 21 km.

Quốc vương Brunei (thứ hai từ trái sang), Hoàng tử Abdul Mateen (bìa trái), Hoàng tử Abdul Wakeel (bìa phải) trong lễ mừng tốt nghiệp của Công chúa Ameerah hồi tháng 5. Ảnh: Instagram

Không chỉ được chú ý bởi xuất thân hoàng gia, Ameerah còn nổi bật với thành tích học tập. Cô đặc biệt có năng khiếu về toán học và từng giành huy chương vàng tại cuộc thi Intermediate Mathematics Challenge vào tháng 3/2023. Đến tháng 9/2024, Ameerah tiếp tục đạt thành tích cao ở tám môn trong kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Trung học Quốc tế (IGCSE).

Bên cạnh việc học, Công chúa Ameerah thỉnh thoảng xuất hiện trong một số hoạt động chính thức của hoàng gia Brunei từ khi còn nhỏ. Cô cùng Hoàng tử Wakeel tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Brunei Darussalam năm 2013, khi mới 5 tuổi.

Năm 2017, hai anh em tham gia lễ khai trương một khu vực mới tại công viên Jerudong. Một năm sau, Ameerah dự tiệc bế mạc Diễn đàn Trẻ em ASEAN lần thứ năm. Tháng 7/2024, cô tới Kuala Lumpur, Malaysia, dự lễ đăng cơ của Sultan Ibrahim Iskandar - Quốc vương thứ 17 của Malaysia.

Công chúa Ameerah đi xem các anh trai thi đấu polo. Ảnh: Instagram

Dù không phô trương, Ameerah ngày càng được chú ý trong các sự kiện hoàng gia nhờ phong cách thanh lịch và vẻ đẹp mang nét Á Đông.

Công chúa út được hưởng những đặc quyền xa hoa của gia đình. Ameerah được cho là thường di chuyển giữa châu Âu và Malaysia bằng máy bay riêng của cha. Nhân dịp sinh nhật hồi tháng Hai, cô được tặng một con ngựa với phụ kiện đính kim cương.

Công chúa Ameerah dự đám cưới của Hoàng tử Mateen năm 2024. Ảnh: Instagram

Ở tuổi 18, Công chúa Ameerah là một trong những thành viên trẻ nhất của hoàng gia Brunei và được kỳ vọng tiếp tục đảm nhận nhiều vai trò hơn trong các hoạt động của gia đình hoàng gia.