Nhan sắc Triệu Lộ Tư - ngôi sao đối mặt chỉ trích hát nhép khi xa rời điện ảnh

Ngày 9/5, Triệu Lộ Tư đã tổ chức concert “Stay Romantic” tại IMPACT Arena ở Thái Lan, một địa điểm được cho là có sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi. Buổi diễn kéo dài bốn tiếng đồng hồ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, vì đây là concert solo có bán vé đầu tiên của cô bên ngoài Trung Quốc.

Xuyên suốt buổi concert, Triệu Lộ Tư đã thể hiện nhiều concept và tiết mục đa dạng, mở màn bằng ca khúc “Different Shade Of Red” trước khi trình diễn các bài hát như “Champagne Drop” và “Black Queen”. Cô cũng gây bất ngờ cho người hâm mộ Thái Lan khi thể hiện một bài hát địa phương và tương tác gần gũi với khán giả.

Nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý rất lớn trên mạng nhờ nhan sắc, trang phục haute couture sang trọng và sự biến hóa hình tượng ngoạn mục trong buổi concert. Các đoạn video và hình ảnh từ sự kiện nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, buổi hòa nhạc cũng hứng chịu nhiều chỉ trích dữ dội. Nhiều khán giả cáo buộc Triệu Lộ Tư hát nhép một cách lộ liễu, cho rằng chuyển động miệng của cô thường không khớp với nhạc nền. Một số người tham dự bày tỏ sự thất vọng về giá vé dao động từ khoảng 75-295 USD nhưng chất lượng tổng thể không xứng đáng với giá tiền.

Màn trình diễn múa của cô cũng trở thành một chủ đề tranh luận sôi nổi. Mặc dù Triệu Lộ Tư đã cố gắng xây dựng hình tượng sân khấu trưởng thành và gợi cảm hơn, bao gồm cả những động tác vũ đạo táo bạo và hình xăm trên chân lộ rõ, nhiều cư dân mạng cảm thấy các động tác của cô thiếu sức mạnh, độ chính xác và sự chuyên nghiệp.

Một số bình luận so sánh Triệu Lộ Tư một cách không mấy thiện cảm với các thần tượng Hàn Quốc và Nhật Bản, cho rằng khả năng ca hát và nhảy múa trực tiếp của cô có vẻ yếu hơn đáng kể so với các nghệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.

Những lời chỉ trích cũng nhắm vào chất lượng sản xuất của buổi hòa nhạc. Một số khán giả mô tả thiết kế sân khấu quá đơn giản, lưu ý đến hiệu ứng ánh sáng hạn chế, chất lượng âm thanh yếu và số lượng vũ công phụ họa không đủ để hỗ trợ màn trình diễn.

Khi làn sóng phản đối ngày càng gia tăng, một số người dùng internet đã cáo buộc một số người nổi tiếng Trung Quốc dựa dẫm quá nhiều vào sức hút cá nhân và lòng trung thành của người hâm mộ, thay vì đầu tư vào các chương trình biểu diễn trực tiếp chất lượng cao.

Tuy nhiên, ở mặt đối lập người hâm mộ Triệu Lộ Tư nhanh chóng lên tiếng bênh vực cô. Những người ủng hộ nhấn mạnh rằng cô ấy chủ yếu là một diễn viên chứ không phải là một ca sĩ thần tượng được đào tạo chuyên nghiệp. Họ lập luận rằng việc biểu diễn solo trong gần bốn giờ liên tục đã là một thành tích ấn tượng.

Người hâm mộ cũng chỉ ra rằng Triệu Lộ Tư trước đây đã tổ chức hai buổi hòa nhạc miễn phí ở Trung Quốc với khoảng 6.000 chỗ ngồi mỗi buổi, khẳng định rằng lợi nhuận không phải là động cơ duy nhất của cô.

Vụ tranh cãi xảy ra vào thời điểm đặc biệt nhạy cảm trong sự nghiệp diễn xuất của Triệu Lộ Tư. Mặc dù vẫn là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng nhất sinh sau năm 1995, nhưng ngôi sao này đã không tham gia bất kỳ dự án phim truyền hình mới nào trong hơn 400 ngày.

Có nguồn tin nội bộ ngành giải trí cho rằng một “nữ diễn viên hàng đầu sinh sau năm 1995” đang là “yếu tố rủi ro cao” do lo ngại về việc bỏ dở công việc giữa chừng. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc ngay lập tức suy đoán thông tin này ám chỉ Triệu Lộ Tư.

Nữ diễn viên trước đó đã giải thích về thời gian tạm nghỉ dài ngày của mình rằng cô “đang chờ đợi kịch bản phù hợp”. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng, nguyên nhân thực sự xuất phát từ những tranh cãi và bất đồng với công ty quản lý cũ.

Vào cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư được cho là đã gặp vấn đề về sức khỏe trong bối cảnh những mâu thuẫn xung quanh quá trình sản xuất. Cô đã công khai chỉ trích công ty quản lý cũ và bày tỏ sự miễn cưỡng quay lại để hoàn thành những cảnh quay còn lại.

Giữa những bất ổn xung quanh sự nghiệp diễn xuất, Triệu Lộ Tư đã chuyển hướng tập trung đáng kể vào các hoạt động âm nhạc, bao gồm việc phát hành MV “Champagne Drop” và xây dựng hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, sau những phản ứng trái chiều từ buổi concert của cô tại Thái Lan, nhiều người tin rằng nữ diễn viên sẽ phải đối mặt với những thách thức đáng kể nếu cô muốn khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp âm nhạc một cách nghiêm túc, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng nhất thời.