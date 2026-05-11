Lâm Tâm Như rạng rỡ tuổi 50 nhờ lối sống kỷ luật

Lâm Tâm Như không chỉ là ngọc nữ màn ảnh thuở nào mà đang khẳng định vị thế vững chắc trong lĩnh vực sản xuất phim. Nhờ tinh thần làm việc miệt mài, cô liên tục gặt hái thành công với các tác phẩm đình đám. Điển hình là "Hoa đăng sơ thượng" vang danh khắp châu Á hay "Sinh thời" càn quét 6 giải thưởng Kim Chung năm 2024.

Cuối năm nay, cô dự kiến bấm máy một dự án phim gia đình tự sản xuất kiêm đóng chính. Nhìn lại chặng đường nghệ thuật kể từ bước ngoặt mang tên "Hoàn Châu cách cách", cô luôn nỗ lực làm mới mình với hình ảnh sạch sẽ cùng đời tư kín đáo.

Lâm Tâm Như tuân thủ một lối sống kỷ luật. IG.

Sự nghiệp thăng hoa của cô song hành cùng một tổ ấm viên mãn. Gắn bó gần một thập kỷ với ông xã Hoắc Kiến Hoa, nữ diễn viên thừa nhận hôn nhân đời thực khác xa phim ngôn tình. Đôi lúc cả hai vẫn nảy sinh mâu thuẫn nhưng họ luôn biết cách nhường nhịn để giữ gìn hạnh phúc.

Lâm Tâm Như cũng dành trọn tâm huyết cho việc nuôi dạy con gái. Nhằm kỷ niệm Ngày của Mẹ sắp tới, cô đã lên kế hoạch tổ chức bữa tiệc ấm cúng quy tụ mẹ ruột cùng mẹ chồng. Hoắc Kiến Hoa cũng sẽ góp mặt chung vui nếu thu xếp ổn thỏa lịch trình công việc.

Kỷ luật thép tạo nên sắc vóc thanh xuân

Mới đây, khi xuất hiện tại một sự kiện ở Đài Loan (Trung Quốc), người đẹp sinh năm 1976 lập tức thu hút mọi ống kính truyền thông. Qua những bức ảnh camera thường, cô gây sốt với nét rạng ngời, thân hình săn chắc cùng tỷ lệ mỡ cơ thể chạm mức lý tưởng 22,2%. Nhiều người nhận định thần thái hiện tại của cô quyến rũ hơn hẳn thời kỳ đỉnh cao nhan sắc hai mươi năm trước. Nữ diễn viên giờ đây không còn gò ép bản thân vào chuẩn mực quá mảnh mai mà hướng tới vẻ đẹp khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Sự lột xác này bắt nguồn từ quyết tâm thay đổi lối sống sau khi làm mẹ. Trước kia, cô thường xuyên thức khuya, nhâm nhi chút rượu trước giờ ngủ. Hiện tại, mọi thói quen cũ đều bị loại bỏ. Cô thiết lập thời gian biểu khoa học bằng việc ngủ lúc 21h tối rồi thức giấc lúc 7h sáng. Sau khi đưa con tới trường, cô ăn sáng đầy đủ dưỡng chất để kích thích trao đổi chất.

Theo truyền thông Đài Loan, tỷ lệ mỡ cơ thể của Lâm Tâm Như hiện duy trì ở mức khoảng 22,2% - con số được đánh giá khá lý tưởng với phụ nữ tuổi trung niên. IG.

Tần suất vận động của cô cũng tăng vọt. Cô duy trì lịch tập luyện 5 buổi mỗi tuần suốt gần ba năm qua. Các bài tập được luân phiên kết hợp gồm yoga, gym, Pilates, boxing cùng tạ nhẹ. Việc đa dạng hóa môn thể thao giúp cơ thể cô dẻo dai hơn.

Ngoài rèn luyện thể chất, nữ diễn viên vô cùng đề cao sức khỏe tinh thần. Cách xả stress hiệu quả nhất với cô là tắt điện thoại, nằm nghỉ ngơi, đọc sách hoặc thưởng thức một bộ phim hay. Cô tin rằng tâm trí bình yên là nền tảng cốt lõi nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực tỏa sáng ra bên ngoài.