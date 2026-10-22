Nhan sắc không filter chỉnh ảnh của Triệu Vy

Dự sự kiện tạo mẫu tóc của "phù thủy tóc" Kim Robinson ở Singapore tối 20/10, Triệu Vy gây chú ý khi đây là dịp hiếm hoi cô xuất hiện sau khoảng 5 năm sống "ẩn dật", theo HK01.

Đoạn video nữ diễn viên trả lời phỏng vấn ICON Singapore cũng thu hút chú ý khi gần như không sử dụng filter, hé lộ nhan sắc, làn da tự nhiên của Triệu Vy ở tuổi 50. Phong cách ăn mặc của cô cũng có phần xuề xòa, không còn hình ảnh chỉn chu, hào nhoáng và thời thượng thường thấy của một ngôi sao hạng A.

Diễn viên Triệu Vy trả lời phỏng vấn 'ICON Singapore'.

Ở độ tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên khó tránh khỏi các dấu hiệu lão hóa, khi làn da có phần chảy xệ, kém đàn hồi, đặc biệt vùng da từ cánh mũi xuống khóe miệng. Vùng da dưới mắt của nữ diễn viên cũng hiện rõ quầng thâm, bọng mắt.

Nhiều người dùng mạng xã hội để lại bình luận dưới video: "Rất tự nhiên, tôi thích sự tự nhiên như này hơn là vẻ hào nhoáng mà ứng dụng chỉnh sửa mang lại", "Cô ấy đã 50 tuổi, chuyện da nhăn nheo cũng là điều dễ hiểu", "Chí ít thì mặt cô ấy không đơ cứng như phần lớn các ngôi sao đang làm, tôi ủng hộ sự tự nhiên này"...

Ảnh Triệu Vy tại sự kiện tối 20/10, đã qua ứng dụng chỉnh ảnh. Ảnh: zhaoweiofficial

Triệu Vy là diễn viên tên tuổi của showbiz Trung Quốc. Cô đóng phim đầu tiên Họa hồn năm 17 tuổi. Năm 1998, người đẹp nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo... Ngoài đóng phim, Triệu Vy thành công trong vai trò ca sĩ, với các hit Nhớ anh, Bến xe ly biệt... Cô còn làm đạo diễn cho nhiều phim điện ảnh, truyền hình, là ngôi sao có tiếng tăm ở Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Triệu Vy bị chính quyền Trung Quốc đưa vào danh sách đen hôm 26/8/2021, toàn bộ sự hiện diện trên Internet của cô bị xóa sổ không rõ lý do. Hầu hết phim điện ảnh và truyền hình Triệu Vy đóng vai chính đã bị xóa khỏi các nền tảng video lớn tại Trung Quốc. Tên Triệu Vy cũng biến mất trong danh sách diễn viên ở các tác phẩm cô tham gia.

Nhan sắc Triệu Vy cách đây 25 năm, khi cô đóng 'Tân dòng sông ly biệt' cùng Cổ Cự Cơ.

Từ tháng 3/2024, cô dần được gỡ "phong sát" trên mạng xã hội, tuy nhiên gần như không hoạt động trên các nền tảng này. Hôm 28/12/2024, Triệu Vy thông báo ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Sau hàng loạt ồn ào, Triệu Vy những năm gần đây sống "ẩn dật". Cô thi thoảng cập nhật tài khoản mạng xã hội, tham dự các buổi ra mắt phim và ủng hộ tác phẩm của những nghệ sĩ trong ngành nhưng tỏ ra rất kín tiếng.