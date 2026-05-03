Hình ảnh mới nhất của Triệu Vy bên Huỳnh Hiểu Minh gây bão mạng xã hội

Vừa qua, ngày 30/4 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của khóa 1996 Khoa Biểu diễn thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Những bức ảnh chụp chung trong buổi tiệc kỷ niệm 30 năm lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên truyền thông Trung Quốc. Lý do lớn nhất đến từ sự góp mặt của Triệu Vy. Khi nữ diễn viên chia sẻ bức hình tập thể kèm một dòng trạng thái ngắn gọn trên trang cá nhân, từ khóa liên quan đã nhanh chóng leo thẳng lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo.

Khác hẳn với phong thái lộng lẫy của một minh tinh hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ trước đây, Triệu Vy nay chọn phong cách ăn mặc vô cùng mộc mạc. Khuôn mặt cô hầu như không trang điểm cầu kỳ. Một số khán giả bày tỏ sự ngỡ ngàng, cho rằng khó nhận ra thần tượng lừng lẫy một thời. Cùng chung khung hình với cô trong sự kiện này còn có những tên tuổi lớn khác như Trần Khôn hay Huỳnh Hiểu Minh.

Hình ảnh họp lớp của Triệu Vy. Sina.

Khoảnh khắc Huỳnh Hiểu Minh đứng cạnh người bạn thân thiết thu hút rất nhiều bình luận. Khi còn là sinh viên, nam tài tử từng không ngần ngại thừa nhận tình cảm đơn phương dành cho bạn học của mình. Dẫu không thành đôi, họ vẫn duy trì một tình bạn tri kỷ hiếm có. Năm 2012, Huỳnh Hiểu Minh từng ví von sự gắn kết giữa họ là tình cảm đặc biệt khó gọi tên. Tuy nhiên sau những rắc rối bùng nổ năm 2021 của Triệu Vy, nam diễn viên đã lặng lẽ xóa đi nhiều bức ảnh chung, làm dấy lên đồn đoán rạn nứt. Chính vì thế, hình ảnh cả hai vui vẻ xuất hiện cùng nhau lần này đã xóa tan mọi hoài nghi.

Lối rẽ thăng trầm phía sau ánh hào quang rực rỡ

Sự xuất hiện chớp nhoáng của Triệu Vy khiến công chúng bồi hồi nhớ lại con đường nghệ thuật vang dội của cô. Từng là sinh viên ưu tú của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô vụt sáng thành biểu tượng châu Á nhờ tác phẩm "Hoàn Châu cách cách". Thời kỳ đỉnh cao, lượng thư tay người hâm mộ gửi tới đủ xếp đầy cả một căn phòng ký túc xá. Nữ nghệ sĩ không chỉ chứng minh thực lực qua hàng loạt phim đình đám mà còn xuất sắc lấy bằng thạc sĩ đạo diễn để lấn sân sang mảng sản xuất.

Dẫu vậy, mọi thứ đột ngột dừng lại do một lệnh phong sát ngầm chưa từng được công bố nguyên nhân rõ ràng. Toàn bộ tác phẩm nghệ thuật mang dấu ấn của cô bị gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa tên. Năm 2025, từng có luồng thông tin cho rằng cô sắp sửa quay lại hoạt động nghệ thuật nhưng mọi thứ vẫn chìm trong im lặng.

Sự nghiệp chững lại kéo theo nhiều xáo trộn trong đời sống cá nhân. Cuối năm 2024, cô chính thức đường ai nấy đi với doanh nhân Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm gắn bó. Ngoài ra, nữ diễn viên còn phải đối mặt với một vài vụ kiện tụng dân sự liên quan tới vấn đề tài chính ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống.

Triệu Vy và Huỳnh Hiểu Minh là đôi bạn thân lâu năm. Sina.

Riêng về công việc nghệ thuật, dự án mang tên "Không có tình yêu khác" do chính cô tham gia sản xuất năm 2016 đã được phát hành vào năm 2026 dưới tên gọi mới là "Nọc của mật ngọt". Đáng buồn thay, tên của cô hoàn toàn vắng bóng trong phần giới thiệu ê-kíp. Mặc dù vậy, khán giả vẫn bắt gặp cô lặng lẽ tới rạp trong một suất chiếu sớm để ủng hộ dự án mình từng tâm huyết.

Hiện tại, Triệu Vy dường như đã làm quen với một nhịp sống chậm rãi và kín đáo. Quỹ thời gian chủ yếu được cô dành cho việc đi du lịch, tận hưởng thiên nhiên hoặc gặp gỡ những người tri kỷ. Hình ảnh người phụ nữ ăn vận giản dị, tươi cười bên những người bạn thuở thiếu thời mang lại một cảm giác nhẹ nhàng. Ánh hào quang của nàng "én nhỏ" ngày nào đã lùi xa, nhường chỗ cho một cuộc sống đời thường bình dị.