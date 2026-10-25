Cách Demi Moore giữ da căng bóng ở tuổi 64

Demi Moore vẫn gây ấn tượng với làn da căng bóng, đường nét gương mặt thanh tú và thần thái quyến rũ, toát lên vẻ đẹp vượt thời gian của minh tinh Hollywood. Ảnh: Instagram demimoore

Demi Moore thu hút sự chú ý với làn da sáng khỏe, ít trang điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên ưu tiên chăm sóc da theo hướng tối giản, tập trung vào làm sạch và dưỡng ẩm. Cô cũng nhấn mạnh tính nhất quán quan trọng hơn số lượng sản phẩm sử dụng mỗi ngày.

Dưỡng ẩm đều đặn sáng và tối

Dưỡng ẩm là một trong những nguyên tắc làm đẹp được Demi Moore duy trì trong nhiều năm. Diễn viên cho biết không muốn rời khỏi nhà nếu thiếu kem dưỡng ẩm, bởi đây là bước thiết yếu giúp làn da duy trì cảm giác mềm mại, dễ chịu.

Ở tuổi trung niên và sau mãn kinh, sự thay đổi nội tiết tố có thể khiến da khô hơn, giảm độ đàn hồi và xuất hiện nhiều nếp nhăn. Dưỡng ẩm đều đặn giúp bổ sung nước, hạn chế mất nước qua da, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và làm giảm các nếp nhăn do khô da.

Năm 2025, tạp chí People vinh danh Demi Moore là 'Người đẹp nhất thế giới', biểu tượng sắc đẹp. Ảnh: Instagram demimoore

Ưu tiên quy trình chăm sóc tối giản

Demi Moore không ủng hộ việc sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Theo diễn viên, làm sạch và dưỡng ẩm là hai bước cơ bản trong quy trình chăm sóc da của cô. Khi không phải làm việc, cô thường hạn chế trang điểm, hướng đến vẻ ngoài tự nhiên.

Theo các chuyên gia da liễu, nguyên tắc làm đẹp da cơ bản là sử dụng sản phẩm dịu nhẹ, tránh làm sạch quá mức và lựa chọn hoạt chất theo nhu cầu cụ thể. Đối với làn da nhạy cảm, việc kết hợp quá nhiều sản phẩm chứa hoạt chất mạnh có thể gây kích ứng, khiến da đỏ, khô hoặc bong tróc. Người muốn cải thiện độ căng bóng có thể bắt đầu với sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng chứa ceramide, glycerin hoặc hyaluronic acid. Nếu bổ sung retinoid hay các hoạt chất chống lão hóa khác, nên sử dụng từ từ, điều chỉnh theo khả năng dung nạp của da.

Chú trọng chăm sóc da vào buổi tối

Demi Moore dành nhiều thời gian hơn cho quy trình chăm sóc da buổi tối. Cô sử dụng dầu tẩy trang để loại bỏ lớp trang điểm, kem chống nắng, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trong ngày. Sau đó, cô dùng serum và kem dưỡng hỗ trợ bổ sung độ ẩm, giúp da dễ chịu hơn qua đêm. Vào những ngày da có dấu hiệu mất nước, cô sử dụng thêm dầu dưỡng mặt. Làn da được duy trì độ ẩm đầy đủ sẽ căng bóng, rạng rỡ, ít các dấu hiệu lão hóa.

Massage mặt nhẹ nhàng

Sau khi thoa kem dưỡng hoặc dầu dưỡng vào buổi tối, Demi Moore sử dụng đá gua sha để massage cổ và mặt. Các thao tác nhẹ nhàng giúp tăng cường lưu thông máu, tăng tốc độ thẩm thấu của sản phẩm, giúp da săn chắc hơn, làm chậm quá trình lão hóa. Diễn viên lưu ý, khi massage, nên dùng sản phẩm tạo độ trượt và tránh vùng da đang viêm, tổn thương hoặc nổi mụn đau. Đối với làn da tuổi trung niên, massage là bước thư giãn hiệu quả, giúp ngăn ngừa hình thành nếp nhăn.

Chăm sóc từ bên trong, thay đổi quan niệm về lão hóa

Bên cạnh mỹ phẩm, Demi Moore chú trọng sức khỏe tổng thể. Diễn viên có thói quen thiền, viết nhật ký, vận động cơ thể, uống đủ nước và ưu tiên giấc ngủ. Cô cũng nhìn nhận việc chăm sóc bản thân như một cách thể hiện sự trân trọng cơ thể, thay vì cố gắng chống lại mọi dấu hiệu tuổi tác.

Ở tuổi 64, Demi Moore cho thấy chăm sóc da không nhất thiết phải phức tạp. Làm sạch vừa đủ, dưỡng ẩm đều đặn, bảo vệ da trước ánh nắng và duy trì lối sống lành mạnh là những nguyên tắc có thể áp dụng lâu dài. Làn da căng bóng không đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn dấu hiệu tuổi tác, mà còn phản ánh tình trạng da khỏe mạnh và được chăm sóc phù hợp.

Ở tuổi 64, Demi Moore vẫn hoạt động tích cực trong lĩnh vực giải trí, tiếp tục đóng phim điện ảnh, truyền hình và tham gia các dự án thời trang, quảng cáo. Ảnh: Instagram demimoore

Demi Moore sinh năm 1962, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng với các phim Ghost, A Few Good Men, Indecent Proposal và G.I. Jane. Với sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ, cô được xem là một trong những gương mặt nổi bật của Hollywood. Năm 2024, Moore gây tiếng vang với phim The Substance, mang về cho cô giải Quả Cầu Vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim hài hoặc ca nhạc năm 2025. Ở tuổi 64, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ phong cách thanh lịch, vóc dáng săn chắc và làn da rạng rỡ.