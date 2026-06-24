Gu mặc nổi loạn của 'Nữ hoàng nhạc World Cup' Shakira

Shakira được mệnh danh Nữ hoàng nhạc World Cup khi là ca sĩ duy nhất bốn lần biểu diễn ở giải bóng đá này. Mùa thi đấu năm nay, cô thể hiện ca khúc Dai Dai trong lễ khai mạc tại Mexico, hôm 11/6.

Nghệ sĩ 49 tuổi, là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Cô được gọi là "Nữ hoàng nhạc Latin" với những điệu nhảy bốc lửa, khỏe khoắn. Suốt sự nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness. Sau khi chia tay cựu cầu thủ bóng đá Gerard Piqué năm 2022, cô tập trung chăm sóc hai con trai.

Theo Vogue, phong cách thời trang của Shakira mang tinh thần rock-chic. Ở tuổi 20, cô thể hiện vẻ hoang dã, bất cần bằng quần jeans cạp trễ sờn rách, áo rách. Hiện tại, sự nổi loạn của ca sĩ được pha thêm chất high fashion (thời trang cao cấp).

Người đẹp chuộng những thiết kế cut-out của Mugler, Versace. Các thiết kế cô chọn thường mang đường cắt xẻ sắc sảo, chất liệu da bóng và phom dáng bó sát tôn hình thể.

Shakira diện cả bộ họa tiết của Roberto Cavalli gồm áo ngực, corset, quần cạp trễ và giày cao gót theo phong cách Y2K kết hợp boho chic.

Để tăng tính sang trọng và quyền lực, Shakira ưu tiên những thiết kế cơ bản, đơn sắc, tập trung vào đường cắt và chất liệu.

Theo Elle, cô thường phối đồ theo công thức đầm và bốt platform cao tới gối, nhằm tạo ra vẻ ngoài tương phản, gây kích thích thị giác.

Phong cách khi đi xem lễ hội âm nhạc Coachella với bộ đồ boho gồm tank top cắt xẻ, gilet xuyên thấu và quần shorts.

Trong một lần tới xem giải đua F1, cô mặc áo corset denim của Stella McCartney được làm từ vải tái chế, phối quần cargo da, túi xách hình bán nguyệt của Coperni, kính mát của Rick Owens và đôi bốt gót nhọn của Amina Muaddi.

Khi tham gia buổi phỏng vấn tại chương trình The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, cô diện váy mini cúp ngực đính đinh tán của Balmain, thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2009.

Lần khác, cô chọn đầm cut-out của Versace, trang trí bằng kim băng cỡ đại.

Shakira gây chú ý với bộ trang phục denim khi tham dự giải quần vợt Wimbledon 2023. Thiết kế thuộc M05CH1N0 Jeans - dòng sản phẩm chuyên về denim cao cấp của nhà mốt Moschino. Set đồ mang hiệu ứng đánh lừa thị giác (trompe-l'oeil) gồm sơ mi dáng rộng, áo corset cúp ngực và quần ống rộng. Ca sĩ phối túi xoắn ốc của Mugler, đeo kính phi công bản lớn hiệu Carrera.