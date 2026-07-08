Cách Shakira giữ sắc vóc

Trong các trận đấu của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026, Shakira thường xuất hiện, cổ vũ Lionel Messi. Hình ảnh cô trên khán đài được nhiều người hâm mộ khen xinh đẹp, gần như không thay đổi theo thời gian. Để có phong thái tươi trẻ ở tuổi trung niên, Shakira duy trì lối sống kỷ luật.

Trên Vogue, huấn luyện viên của ca sĩ cho biết cô thường ăn sáng với trứng luộc, cà chua, quả bơ, thêm muối biển và dầu ô liu. Cô uống kèm nước ép các loại như việt quất, mâm xôi và agraz (một loại quả chua Nam Mỹ). Bữa trưa, cô thường ăn cá và rau hấp, kèm thêm súp nấu cùng tỏi tây, cà rốt và gừng. Thỉnh thoảng, Shakira cho phép bản thân được ăn thoải mái với những món giàu năng lượng như thịt heo, sườn cốt lết hoặc hamburger.

Ca sĩ Shakira ở tuổi 49. Ảnh: Instagram/ Shakira

Chương trình tập của Shakira do huấn luyện viên Anna Kaiser thiết kế, kết hợp nhiều bộ môn khác nhau, hướng đến tăng cường thể lực, sức mạnh, sự dẻo dai. Khiêu vũ - một trong những đam mê lớn nhất của Shakira - giữ vai trò trung tâm trong các buổi tập. Ngoài ra, ca sĩ còn kết hợp tập tạ, bơi lội và các bài HIIT cường độ cao, kéo dài từ 30 đến 40 phút.

Mỗi buổi sáng thứ hai, cô thường nhảy, sau đó tập cardio, yoga, hoạt động liên tục trong khoảng 90 phút để tăng sức bền tim mạch. Shakira thường tự biến tấu bài tập nhảy, thêm vào nhiều động tác mạnh ở phần hông. Thứ ba, ca sĩ tập trung rèn luyện cơ bắp với các bài plank, xoay người. Thứ tư, ca sĩ thử sức với "circuit training" (luyện tập xoay vòng), phương pháp kết hợp từ 4 đến 10 bài tập liên tiếp với cường độ cao. Để tạo cảm hứng, cô thường bật nhạc sôi động. Vào các ngày cuối tuần, ca sĩ và huấn luyện viên thực hiện các liệu pháp giải phóng cơ, làm nóng cơ thể và giảm đau nhức. Ngoài ra, Shakira còn bơi lội.

Ca sĩ theo đuổi vẻ đẹp tự nhiên. Mỗi lần lên sân khấu hay quay MV, cô không nhờ đến các chuyên gia make up mà tự trang điểm. Trong quá trình dưỡng da, cô hạn chế dùng quá nhiều lớp mỹ phẩm, chú trọng cấp ẩm. Cô thường massage mặt và cổ trước mỗi buổi diễn để kích thích tuần hoàn máu, giúp da căng và khỏe hơn.

Shakira là giọng ca nổi tiếng người Colombia. Suốt sự nghiệp, cô giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, nhiều bài hát lập kỷ lục Guinness. Sau khi chia tay cầu thủ Gerard Piqué, cô vướng tin yêu tay đua F1 Lewis Hamilton, diễn viên Anh Lucien Laviscount khi hợp tác trong MV Puntería. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới nhất, cô cho biết cuộc sống không còn chỗ cho yêu đương.

Năm nay, ca sĩ gây sốt khi hát ca khúc chính thức của World Cup - Dai Dai, biểu diễn ở lễ khai mạc. Cô sẽ xuất hiện cùng Madonna, nhóm nhạc BTS ở show diễn giữa hiệp trận chung kết tại sân vận động MetLife, New York, Mỹ, ngày 19/7. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup xuất hiện một màn trình diễn giữa giờ, với thời lượng dự kiến khoảng 11 phút.