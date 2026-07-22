Nhan sắc Claudia Rodríguez - bạn đời Gen Z của cầu thủ Cucurella

Claudia Rodríguez, sinh năm 2000 - "nửa kia" của cầu thủ tuyển Tây Ban Nha Marc Cucurella là nhà sáng tạo nội dung, KOL. Theo Marca, năm 2023, cô ra mắt thương hiệu Elevenmia liên quan đến thời trang, đồ dùng cho mẹ và trẻ nhỏ.

Claudia Rodríguez - Marc Cucurella chung sống từ năm 2018, khi anh mới bước vào tuổi 20. Họ có 3 con: Mateo, Rio và Bella. Trong đó, cậu con trai lớn Mateo (sinh năm 2020) bị chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ.

Hầu hết các trận đấu của Marc Cucurella, Claudia đều đưa các con ra sân ủng hộ tinh thần anh.

Bạn đời của Marc Cucurella chuộng phong cách thời trang năng động nhưng không kém phần gợi cảm, tôn vóc dáng cân đối dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Sau khi sinh con thứ ba, Claudia thường tập pilates, giúp cô cải thiện vóc dáng săn chắc, khỏe mạnh.

Nàng WAG sinh năm 2000 có nụ cười tươi rạng rỡ, thường trang điểm tự nhiên tôn các đường nét gương mặt hài hòa.

Trên mạng xã hội, Claudia cũng ghi điểm với hình ảnh gần gũi, thường chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình và luôn đồng hành cùng hậu vệ tuyển Tây Ban Nha trong các cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

Marc Cucurella sinh năm 1998, là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hành trình chinh phục cup vô địch thế giới 2026 của tuyển Tây Ban Nha. Anh có nền tảng thể lực dồi dào, đeo bám quyết liệt khiến đối thủ khó có khoảng trống để xử lý bóng, khả năng pressing cường độ cao, tranh chấp lì lợm cùng tinh thần thi đấu máu lửa.

Theo Bleap, tài sản của Marc Cucurella tăng vọt nhờ quãng thời gian thi đấu thành công trong màu áo Brighton, Chelsea, cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và thương vụ chuyển nhượng lớn tới Real Madrid có thời hạn 6 năm. Mức lương cơ bản của anh được cho là 12,5 triệu euro mỗi năm (khoảng 240.000 euro mỗi tuần), kèm khoản thưởng có thể lên tới 2,5 triệu euro.

Sau khi góp công, đưa Tây Ban Nha lên đỉnh bóng đá thế giới, Marc Cucurella gây sốt với khoảnh khắc đựng bản sao cup vô địch bằng túi bóng rời sân Met Life và hát 'khịa' Haaland trong lễ mừng vô địch tại Quảng trường Cibeles, Madrid.