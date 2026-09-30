Jennifer Phạm khoe vẻ gợi cảm ở biển Mexico

Jennifer Phạm cho biết cô đang tận hưởng chuyến du lịch tại Los Cabos, một vùng biển nổi tiếng ở Mexico, cùng em gái và bố mẹ nhân dịp mừng sinh nhật sớm của mẹ cô.

'Trốn' chồng, con đi du lịch riêng, cô và em gái có nhiều thời gian dành cho sở thích chụp ảnh. Dịp này, bà mẹ bốn con chuẩn bị một số bộ đồ tắm gợi cảm để khoe vóc dáng sau giảm cân thành công.

Trong ảnh, Jennifer Phạm diện áo tắm khoét cổ, tôn vòng một quyến rũ. Người đẹp tiết chế sự gợi cảm bằng cách diện thêm váy choàng cùng màu, chất liệu xuyên thấu.

Jennifer Phạm cho biết bản thân vốn hảo ngọt nhưng sau thời gian bị tăng cân vì ăn uống thoải mái các món nhiều đường, cô phải thay đổi chế độ để siết dáng trước khi du lịch Mexico.

Để giảm cân thành công, cô hạn chế ăn vặt, bớt tinh bột và tăng cường protein trong bữa ăn hàng ngày. Bên cạnh đó, cô tập nhảy kết hợp với kháng lực với mục tiêu giảm mỡ, tăng cơ.

Nhờ chăm chỉ luyện tập luân phiên các môn thể thao trong thời gian dài, Jennifer Phạm giữ được vóc dáng mảnh mai và đường cong hình chữ S dù đã trải qua bốn lần sinh nở.

Hoa hậu khoe vòng eo thon gọn với áo tắm hai mảnh kết hợp áo choàng len móc khi dạo chơi ở bãi biển Los Cabos.

Với Jennifer Phạm, chuyến du lịch này trở nên đặc biệt hơn khi có sự đồng hành của em gái.

Theo hoa hậu, một tuần bên nhau, hai chị em có nhiều thời gian hàn huyên, tâm sự đồng thời chia sẻ các sở thích về thời trang, làm đẹp. Họ cũng tranh thủ chụp ảnh cho nhau trong lúc bố mẹ nghỉ ngơi.