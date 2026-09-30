Mê mẩn nhan sắc Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37

Mới đây, Tóc Tiên tiếp tục thu hút sự chú ý với bộ ảnh thời trang mới. Thiết kế màu sắc hài hòa giữa các gam màu trắng, đỏ, đen tạo nên tổng thể cá tính, hiện đại.

Nữ ca sĩ tự tin tạo dáng, khoe nhan sắc cuốn hút, thân hình gợi cảm.

Sự kết hợp giữa nội y và quần jeans tôn làn da trắng mịn, thân hình "bốc lửa" của Tóc Tiên.

Bên cạnh thời trang, vóc dáng của Tóc Tiên cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Tóc Tiên thường xuyên thử nghiệm những lựa chọn mới nhưng vẫn giữ được nét cá tính đã trở thành dấu ấn riêng.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh "bỏng mắt". Cô được khán giả khen nổi bật với mái tóc bob phần mái thưa và ngoại hình tươi tắn, quyến rũ.

Loạt ảnh quyến rũ, thần thái của Tóc Tiên nhận về "mưa" lời khen. Khán giả trầm trồ, ngưỡng mộ trước vóc dáng "cực phẩm" ở tuổi 37 của Tóc Tiên.

Ca sĩ Tóc Tiên vừa nhận tin vui khi được chọn làm đại diện của Việt Nam tranh tài ở sân chơi quốc tế Eurovision Song Contest Asia 2026 mùa đầu tiên, dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Thái Lan.

Gần đây, mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Tóc Tiên lại khiến người hâm mộ trầm trồ bởi phong cách thời trang cuốn hút, nhan sắc thăng hạng.

Dễ dàng nhận ra hình ảnh nữ ca sĩ luôn quyến rũ, lộng lẫy dù ở đời thường hay trên sân khấu biểu diễn.

Nữ ca sĩ khoe nụ cười tươi tắn cùng vóc dáng gợi cảm bên hồ bơi.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng, ấn tượng trong làng giải trí Việt. Ở tuổi 37, Tóc Tiên có sự nghiệp âm nhạc thăng hoa, duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

(Ảnh: Internet, FB nhân vật)