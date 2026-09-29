Đủ kiểu đồ 'không thể hở hơn' của Phương Trinh Jolie

Trong chuyến nghỉ dưỡng Mũi Né mới đây, Phương Trinh Jolie xuất hiện nổi bật cùng mẫu đầm ôm sát cut-out phóng khoáng, tôn đường cong và khoe trọn lưng trần.

Bà xã Lý Bình cho biết vừa "nâng cấp" vòng một lần thứ ba với chi phí hơn 160 triệu đồng. Hài lòng về kết quả hiện tại, cô ưu tiên chọn trang phục sexy hết cỡ nhằm khai thác tối đa lợi thế hình thể.

"Sau khi đặt lại túi ngực, tôi thấy đây là quyết định đúng đắn bởi vòng một đẹp giúp bản thân tự tin hơn", Phương Trinh bày tỏ.

Bra top lộ chân ngực (underboob) đi kèm váy ngắn khoét hông giúp mỹ nhân 38 tuổi làm mới phong cách ngày hè.

Vốn dành nhiều thời gian mỗi năm tại các vùng biển ngập nắng, Phương Trinh luôn hướng đến hình ảnh sexy nhưng chọn thiết kế và chất liệu đa dạng để tránh nhàm chán.

Các chi tiết cut-out và điểm nhấn nữ tính trên nền vải crochet mỏng manh đem tới cho giọng ca Sứ thần mùa đông vẻ quyến rũ.

Phương Trinh Jolie tiết lộ cân nặng hiện tại là 50 kg, phù hợp chiều cao 1,67 m. "Tôi luôn nghiêm khắc với bản thân và tập luyện mỗi ngày. Sắc đẹp có thể thay đổi theo thời gian, nhưng sự kỷ luật sẽ khiến điều đó trở nên tích cực", cô bộc bạch.

Với đồ bơi, ca sĩ 8X ưa chuộng các mẫu bikini kiệm vải, quần dây mảnh kéo hông cao, bảng màu phong phú để gây ấn tượng qua từng khung hình.

Nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống khoa học, người đẹp giữ được vóc dáng thon gọn, vùng bụng săn chắc không mỡ thừa dù đã trải qua ba lần sinh nở.

Phương Trinh Jolie tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988 tại An Giang. Cô được biết đến khi đoạt giải đặc biệt cuộc thi Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2006. Năm 2011, cô gia nhập nhóm Amigo G cùng Ngân Khánh và Lan Trinh, nhưng nhóm nhanh chóng tan rã. Năm 2014, cô đổi nghệ danh thành Phương Trinh Jolie để theo đuổi con đường solo.

Năm 2017, người đẹp giành ngôi quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát. Cô từng phát hành các MV: Nếu yêu thương là chuyện một người, Em không muốn cô đơn, Yêu đi, Nobody Like You... Bên cạnh âm nhạc, Phương Trinh còn lấn sân điện ảnh. Hiện thu nhập của cô chủ yếu đến từ công việc bán hàng online. Sau 5 năm tập trung vun vén tổ ấm, cô tái xuất âm nhạc với MV Sứ thần mùa đông vào tháng 11/2025.

Tháng 4/2022, Phương Trinh và diễn viên Lý Bình về chung nhà sau gần 4 năm hẹn hò. Tại hôn lễ, cô lần đầu công khai con gái riêng Mia. Năm 2023, cặp sao đón con trai Tyga, và cậu út Loka chào đời tháng 1/2025.