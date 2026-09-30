Chi bộn tiền 'đập mặt xây lại', cô gái Nhật lấn sân điện ảnh

Airi Hirase, 29 tuổi - người mẫu nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp nhờ dao kéo - vừa nhận vai diễn trong bộ phim Down Time do Netflix sản xuất.

Sắc vóc hiện tại của Airi Hirase.

Theo ENCOUNT, Hirase đảm nhận vai khách mời trong tập 3 của series này. Dự án phim mới lấy bối cảnh ngành phẫu thuật thẩm mỹ, đánh dấu bước ngoặt đưa Hirase từ một nhân vật mạng xã hội bước sang lĩnh vực diễn xuất chuyên nghiệp.

"Một người từng chi 27,5 triệu yên phẫu thuật thẩm mỹ như tôi giờ cũng được đóng phim. Mong mọi người hãy đón xem", Hirase chú thích hình ảnh poster phim đăng trên tài khoản Instagram có một triệu người theo dõi. Trước dự án điện ảnh này, cô từng góp mặt trong show hẹn hò tại Nhật Bản Hyena of Love.

Airi Hirase trước khi phẫu thuật thẩm mỹ.

Airi Hirase từng có vẻ ngoài xấu xí. Cô cho biết lớn lên trong tiếng chì chiết, chê bai ngoại hình của chính mẹ ruột. Khi đi học, cô cũng thường xuyên bị bạn bè bắt nạt vì vẻ ngoài. Hirase bị ám ảnh về ngoại hình và luôn ấp ủ một ngày sẽ phẫu thuật thẩm mỹ để giải thoát bản thân khỏi những đau thương này.

Năm 19 tuổi, ngay khi tích góp được 10 triệu yên, Airi Hirase thực hiện cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên. Sau đó, cô trải qua thêm hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn, nhỏ ở mặt và ngực để nâng cấp vẻ ngoài. Vì chỉ tốt nghiệp trung học, Hirase không thể tìm được công việc ổn định với thu nhập tốt. Cô làm từ nhân viên an ninh đến nhân viên dịch vụ chuyển nhà và chi tiêu tiết kiệm hết mức để gom đủ tiền "dao kéo". Tổng cộng, cô đã bỏ ra khoảng 27 triệu yên để "đập mặt đi xây lại" cho loạt phẫu thuật cải thiện vẻ ngoài.

Airi Hirase cho biết đã trải qua 27 cuộc phẫu thuật ngực và mặt, tiêu tốn 24 triệu yên (hơn 4 tỷ đồng) cho quá trình lột xác ngoại hình.

Hirase cho biết phẫu thuật thẩm mỹ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô. Từ một người chỉ làm công việc chân tay, cô được mời xuất hiện trên truyền hình, tham gia gameshow. Nhờ có hơn một triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội, Hirase cũng kiếm được nhiều tiền từ việc đăng bài quảng cáo.