5 thay đổi nhỏ mỗi sáng giúp khỏe khoắn cả ngày sau tuổi 40

Uống một cốc nước sau khi thức dậy

Uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy giúp bổ sung nước sau một đêm ngủ, đồng thời tạo cảm giác dễ chịu cho cơ thể khi bắt đầu ngày mới. Ảnh: Health

Sau một đêm ngủ, cơ thể không được bổ sung nước trong nhiều giờ. Vì vậy, uống một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bắt đầu ngày mới. Không cần uống quá nhiều cùng lúc. Một cốc nước lọc khoảng 250-300 ml, uống từ từ, thường đã đủ để bổ sung lượng nước ban đầu cho cơ thể.

Với phụ nữ sau tuổi 40, duy trì thói quen uống nước còn giúp hạn chế tình trạng cơ thể dễ mệt mỏi, đau đầu hoặc táo bón. Lượng nước cần thiết trong ngày tùy thuộc vào cân nặng, mức độ vận động, thời tiết và tình trạng sức khỏe.

Đi bộ hoặc vận động nhẹ 5-10 phút

Không nhất thiết phải bắt đầu ngày mới bằng một buổi tập nặng. Đi bộ quanh nhà, thực hiện vài động tác giãn cơ hoặc vận động các khớp trong 5-10 phút cũng có thể giúp cơ thể tỉnh táo. Sau tuổi 40, khối cơ có xu hướng giảm dần nếu không được sử dụng thường xuyên. Vì vậy, duy trì vận động từ sáng sớm là một cách tạo thói quen hoạt động đều đặn trong ngày. Có thể bắt đầu bằng việc xoay nhẹ vai, cổ tay, cổ chân, nâng gối hoặc đi bộ quanh nhà. Nếu có thời gian, một buổi đi bộ 15-20 phút ngoài trời cũng là lựa chọn phù hợp.

Ăn sáng có protein thay vì chỉ ăn tinh bột

Ăn sáng với trứng là cách đơn giản để bổ sung protein, dưỡng chất cần thiết cho việc duy trì khối cơ và cảm giác no lâu hơn. Ảnh: Wholesomedelicious

Một bữa sáng chỉ gồm bánh mì, xôi hoặc bún có thể khiến khẩu phần thiếu protein. Trong khi đó, protein là dưỡng chất quan trọng để duy trì khối cơ, đặc biệt khi cơ thể bắt đầu mất cơ theo tuổi. Bữa sáng có thể kết hợp trứng với bánh mì nguyên cám, sữa chua không đường với một ít trái cây và hạt, hoặc cơm với cá, thịt nạc và rau. Không cần loại bỏ hoàn toàn tinh bột. Điều quan trọng là kết hợp tinh bột với protein, rau hoặc trái cây để bữa ăn cân bằng và giúp no lâu hơn.

Ra ngoài trời và tiếp xúc với ánh sáng buổi sáng

Dành vài phút ngoài trời vào buổi sáng là thói quen đơn giản nhưng có thể hỗ trợ nhịp sinh học. Ánh sáng tự nhiên giúp cơ thể nhận biết thời điểm bắt đầu ngày mới, từ đó góp phần điều chỉnh chu kỳ thức - ngủ. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở phụ nữ sau tuổi 40, khi những thay đổi liên quan đến tuổi tác và giai đoạn tiền mãn kinh có thể khiến giấc ngủ kém ổn định. Có thể kết hợp việc này với đi bộ, tưới cây hoặc uống một cốc nước ngoài ban công. Tuy nhiên, tiếp xúc ánh sáng buổi sáng không đồng nghĩa với phơi nắng lâu. Khi ra ngoài, vẫn cần bảo vệ da phù hợp.

Dành 5 phút lên kế hoạch cho ngày mới

Dành vài phút viết kế hoạch trong ngày, xác định những việc quan trọng cần hoàn thành, giúp buổi sáng bớt vội vàng và tạo tâm thế chủ động hơn. Ảnh: Write and Craft

Cảm giác nặng nề vào buổi sáng đôi khi không chỉ đến từ cơ thể mà còn từ việc phải xử lý quá nhiều công việc cùng lúc. Dành khoảng 5 phút để xác định những việc quan trọng trong ngày giúp giảm cảm giác quá tải. Thay vì lập một danh sách dài, có thể chọn ba việc chính cần hoàn thành, sau đó sắp xếp các công việc còn lại xung quanh. Với phụ nữ sau tuổi 40, khi phải cân bằng nhiều trách nhiệm gia đình và công việc, một buổi sáng có nhịp độ vừa phải có thể giúp ngày mới bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

Những thay đổi này không tạo ra sự khác biệt chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, khi được duy trì đều đặn, chúng có thể trở thành nền tảng cho lối sống năng động hơn: uống đủ nước, vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng, ngủ đúng giờ và giảm thời gian ngồi liên tục. Sau tuổi 40, chăm sóc cơ thể không nhất thiết phải bắt đầu bằng những kế hoạch lớn. Đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bắt đầu buổi sáng cũng giúp cơ thể có một ngày nhẹ nhàng và chủ động hơn.