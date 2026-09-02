Bộ sưu tập đồng hồ hơn 9 tỷ đồng của Trấn Thành

Trong chương trình Tinh hà say hi phát sóng tối 29/8, Trấn Thành phối đồ thể thao với đồng hồ Patek Philippe World Time Flyback Chronograph Ref. 5930P-001, nổi bật với mặt số và dây màu xanh ngọc lục bảo. Ảnh: BTC

Thiết kế kết hợp chức năng bấm giờ flyback và hiển thị giờ thế giới. Mặt số xanh opaline được trang trí bằng kỹ thuật guilloché thủ công theo họa tiết tròn, trong khi các cọc số và kim bằng vàng trắng phủ chất phát quang.

Theo thông tin từ thương hiệu, mẫu đồng hồ có giá khoảng 3,47 tỷ đồng. Ảnh: Patek Philippe

Hồi giữa tháng 8, anh đeo Chopard L.U.C Heritage Grand Cru White Gold, mẫu đồng hồ sản xuất khoảng năm 2018, đi ăn tối cùng Hari Won. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Thiết kế có vỏ vàng trắng 18K, mặt số đen, dây da cá sấu và bộ máy tự động. Mẫu đồng hồ được Christie's niêm yết ở mức 160.000 HKD, tương đương khoảng 550 triệu đồng. Ảnh: Chopard

Hồi tháng 7, Trấn Thành diện đồng hồ Franck Muller Round Skeleton Baguette 31 mm bằng vàng trắng, dự sự kiện cùng Hari Won. Đây là mẫu thuộc bộ sưu tập giới hạn dành riêng cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Franck Muller giới thiệu dòng sản phẩm này với thiết kế skeleton, kết hợp kim cương và đá quý cắt baguette. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Theo Vogue Singapore, mẫu đồng hồ được đính 60 viên đá quý cắt baguette với tổng trọng lượng khoảng 4,61 carat cùng 156 viên kim cương cắt brilliant, khoảng 0,88 carat.

Dây da cá sấu được hoàn thiện thủ công. Theo thông tin từ thương hiệu, phiên bản Trấn Thành sử dụng có giá hơn ba tỷ đồng. Ảnh: Franck Muller

Trước đó, nam MC từng sử dụng Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph 41 mm Ref. Mẫu đồng hồ có vỏ và dây tích hợp bằng vàng hồng 18K, mặt số đen họa tiết Grande Tapisserie, kết hợp chức năng bấm giờ và lịch ngày. Ảnh: Facebook Trấn Thành

Giá được cung cấp ở mức khoảng 2,1 tỷ đồng. Ảnh: Piguet

Các thiết kế cho thấy sự thay đổi trong lựa chọn của Trấn Thành, từ kiểu dáng thể thao bằng vàng hồng, đồng hồ skeleton đính đá quý đến mẫu Patek Philippe thiên về kỹ thuật chế tác và chức năng giờ thế giới.

Trấn Thành 39 tuổi, hoạt động với vai trò MC, diễn viên và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua các phim Bố già, Nhà bà Nữ và Mai, trong đó Bố già đoạt Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng, còn Mai từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt với hơn 520 tỷ đồng.

Anh kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016 sau khi cả hai đóng chung phim Bệnh viện ma. Ảnh: Facebook Trấn Thành