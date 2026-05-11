2 bài tập trong 30 ngày giúp giảm mỡ chân

Quy tắc thực hiện 2 bài tập giảm mỡ giúp đôi chân thon gọn

Để đạt được mục tiêu giảm mỡ và giúp đôi chân thon gọn trong vòng 30 ngày, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình tăng tiến về cường độ. Thử thách này xoay quanh 2 động tác chính: Nhón gót đứng và nhón gót với máy đạp chân. Đây là những bài tập hiệu quả nhất tạo ra sự săn chắc cho vùng bắp chân.

Nguyên tắc chọn mức tạ và số lần tập

Mấu chốt của việc giảm mỡ và tăng cơ chính là sự luyện tập quá tải có kiểm soát. Trước khi bước vào ngày đầu tiên, bạn hãy chọn một mức tạ sao cho bản thân chỉ có thể thực hiện tối đa 20 lần lặp lại trong một hiệp. Đây là ngưỡng tạ đủ nặng để kích thích cơ bắp nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Bạn sẽ giữ nguyên mức tạ này xuyên suốt 30 ngày.

Lộ trình mục tiêu

Ở ngày 1, cần hoàn thành tổng cộng 50 lần lặp lại và chia cho số hiệp tập. Cụ thể:

Vì đã chọn mức tạ mà bản thân chỉ có thể làm tối đa 20 lần, nên thông thường mỗi hiệp của sẽ dao động từ 15 - 20 lần lặp lại. Số hiệp sẽ phụ thuộc vào việc bạn hoàn thành tổng mục tiêu của ngày đó nhanh hay chậm. Mục tiêu là hoàn thành tổng số lần với số hiệp ít nhất có thể.

Ví dụ cụ thể cho ngày 1 với mục tiêu 50 lần, thì ở hiệp 1, cần tập trung sức thực hiện được 20 lần (đến khi mỏi không nhấc nổi nữa). Sau đó nghỉ 60 giây và chuyển sang hiệp 2. Lúc này sức lực đã giảm nhẹ, bạn thực hiện được 15 lần và lại nghỉ 60 giây. Ở hiệp 3, cố gắng thực hiện được 15 lần còn lại.

Như vậy, đã hoàn thành 50 lần trong 3 hiệp.

Từ ngày 2 đến ngày 30, mỗi ngày tăng thêm đúng 1 lần lặp lại vào tổng số lượng của ngày hôm trước, số lần tăng này dần ở những hiệp sau.

Cách thực hiện để hỗ trợ giảm mỡ tối ưu

Trong mỗi ngày tập, bạn hãy cố gắng thực hiện số lần lặp lại nhiều nhất có thể (không quá 20 lần) trong một hiệp cho đến khi cơ bắp mỏi nhừ. Sau đó nghỉ đúng 60 giây và tiếp tục hiệp tiếp theo. Mục tiêu là hoàn thành tổng số lần của ngày đó với số hiệp ít nhất có thể. Phương pháp nghỉ ngắn này thúc đẩy nhịp tim, tạo điều kiện thuận lợi để cơ thể chuyển sang chế độ giảm mỡ và tiêu thụ calo hiệu quả hơn.

Hướng dẫn chi tiết 2 bài tập chính giúp đôi chân thon gọn

Bài tập nhón gót đứng (standing calf raise)

Đây là bài tập quan trọng nhất để tác động trực tiếp vào cơ bụng chân và cơ dép. Khi thực hiện nhón gót đứng với tạ, cơ bắp phải làm việc với cường độ cao, giúp tiêu hao năng lượng và hỗ trợ quá trình giảm mỡ vùng bắp chân nhanh chóng.

- Cách thực hiện: Tìm một mặt phẳng ổn định, hai mũi chân hướng thẳng về phía trước, hai tay cầm tạ chắc chắn. Từ từ nhấc gót chân lên khỏi sàn cao nhất có thể, dồn toàn bộ trọng lượng lên phần ức bàn chân. Lúc này, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự căng cứng của bắp chân. Giữ lại một nhịp ngắn ở điểm cao nhất để tối đa hóa sức ép, giúp giảm mỡ và săn chắc vùng cơ này. Từ từ hạ gót xuống mặt sàn một cách có kiểm soát. Tuyệt đối không để gót rơi tự do vì sẽ làm giảm hiệu quả bài tập.

- Lưu ý an toàn: Để đôi chân thon gọn mà không gặp chấn thương, bạn cần giữ cổ chân thật ổn định. Nếu cổ chân quá yếu và bị lật vào trong hoặc ra ngoài, áp lực sẽ dồn lên khớp gối và cổ chân, gây nguy hiểm. Hãy thực hiện động tác chậm rãi để kiểm soát hoàn toàn tư thế.

Bài tập nhón gót với máy đạp chân (calf raise on leg press)

Bài tập này thường được thực hiện tại phòng tập với máy leg press, giúp cô lập nhóm cơ bắp chân cực hiệu quả nhất. Đối với những ai muốn giảm mỡ ở các góc độ khác nhau của chân, đây là lựa chọn hoàn hảo.

- Cách thực hiện: Ngồi vào máy đạp chân, đặt phần mũi chân ở mép dưới của bàn đạp sao cho gót chân tự do ở phía dưới. Sử dụng lực từ mũi chân để đẩy bàn đạp về phía trước hết mức có thể, duỗi thẳng bắp chân. Giữ nguyên tư thế trong một giây rồi từ từ đưa bàn chân trở về vị trí bắt đầu dưới sự kiểm soát lực.

- Mẹo để đôi chân thon gọn nhanh hơn: Đối với người mới bắt đầu hoặc những người có bắp chân thô do cơ địa, hãy thử xoay nhẹ hai mũi chân hướng vào nhau. Tư thế này sẽ hướng lực tác động vào các nhóm cơ ở phía ngoài bắp chân. Đây là vùng cơ giúp định hình phom chân, tạo hiệu ứng thị giác giúp đôi chân thon gọn và dài hơn sau khi giảm mỡ thành công.