Demi Moore được khen trẻ 'như dùng thần dược' với tóc mới

Ngày 27/2 (giờ địa phương), Demi Moore góp mặt tại show diễn Thu Đông 2026 của Gucci trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Milan. Nữ diễn viên gây xôn xao khi xuất hiện với kiểu tóc bob cắt bằng, tạo kiểu ướt. Diện mạo này khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi từ lâu, mái tóc đen dài ngang thắt lưng đã trở thành thương hiệu riêng của cô.

Demi Moore xuất hiện khác lạ tại show diễn của Gucci.

Tại sự kiện, ngôi sao The Substance diện cây đồ da đen sang trọng, kết hợp kính mát gọng lớn và giày cao gót mũi nhọn. Bạn đồng hành không thể thiếu của cô là chú chó Chihuahua tên Pilaf cũng có mặt trên hàng ghế đầu. Sự kiện còn quy tụ dàn sao đình đám như Kate Moss, Emily Ratajkowski và Karlie Kloss.

Trên mạng xã hội, tạo hình mới của Demi Moore nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Brad Goreski - stylist của minh tinh - đã đăng tải video cận cảnh diện mạo của cô trước giờ lên thảm đỏ. Nhiều khán giả khen ngợi mái tóc ngắn giúp nữ diễn viên trông trẻ trung và hiện đại hơn. Một số người hâm mộ còn hóm hỉnh nhắc lại bộ phim mới nhất của cô: "Phải chăng cô ấy đã sử dụng "thần dược" ngoài đời thực?"; "Ôi trời, cô ấy chắc chắn đã dùng loại thuốc đó rồi!".

Diện mạo của Demi Moore trước khi đổi kiểu tóc.

Trước đó, vào tháng 10 năm ngoái, Demi từng thử nghiệm cắt tóc mái bằng để tri ân vai diễn trong bộ phim kinh điển Striptease (1996). Tuy nhiên, cô hiếm khi cắt ngắn hẳn như lần này.

Chia sẻ với tờ People vào tháng 1, Demi Moore cho biết mái tóc của cô đã "kinh qua nhiều cuộc đời khác nhau", trong đó ấn tượng nhất là lần cạo trọc đầu cho vai diễn trong G.I. Jane (1997). Dù thích thay đổi diện mạo bằng tóc giả hoặc các kiểu cắt tỉa mới để phục vụ công việc, minh tinh khẳng định vẫn luôn yêu nhất mái tóc dài tự nhiên. "Cảm giác được để xõa mái tóc dài qua thắt lưng giống như được trở về nhà vậy", cô nói.

Demi Moore sinh năm 1962, là một trong những biểu tượng quyến rũ của Hollywood thập niên 1990. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Ghost (Oan hồn), Indecent Proposal, G.I. Jane. Năm 2024, cô gây tiếng vang lớn với vai chính trong phim kinh dị thể xác The Substance (Thần dược), mang về một đề cử Quả Cầu Vàng và giúp vực dậy sự nghiệp ở tuổi lục tuần.