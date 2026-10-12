Ngô Thanh Vân tập luyện trở lại sau hơn một năm sinh con

Chia sẻ loạt ảnh trong phòng gym trên Instagram hôm 10/10, Ngô Thanh Vân hé lộ đang dần trở lại với việc tập luyện. Nữ diễn viên cho biết "đang học cách dành thời gian cho chính mình trở lại" sau hơn một năm sinh bé Gạo.

Ngô Thanh Vân thực hiện bài tập dành cho nhóm cơ vùng bắp tay.

"Yêu cơ thể đã mang con đến thế giới này. Kiên nhẫn với những thay đổi và mỗi ngày dành một chút thời gian để mình khỏe, vui hơn. Chăm con bằng cả trái tim, cũng nhớ chừa một phần yêu thương cho bản thân nhé", bà xã Huy Trần tự nhủ.

Ngô Thanh Vân thuộc típ phụ nữ năng động, tập luyện nhiều bộ môn để giữ gìn vóc dáng, sức khỏe cũng như phục vụ công việc diễn xuất. Trước khi đón con gái đầu lòng, có thời điểm cô duy trì cường độ tập luyện cao, kết hợp nhiều bộ môn như gym, boxing, võ thuật. Trong bộ phim Hai Phượng (2019), Ngô Thanh Vân còn tự mình thực hiện tới 90% các cảnh hành động. Người đẹp sinh năm 1979 cũng từng chia sẻ quan điểm "muốn đẹp là phải tập" nên luôn tích cực với nhiều môn thể dục, thể thao.

Song song với tập luyện, Ngô Thanh Vân cũng duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng, giúp cơ thể có đủ năng lượng. Không kiêng khem quá khắt khe, "đả nữ" 7X tập trung nạp nhiều rau xanh, trái cây tươi cùng protein từ trứng, hải sản... giúp kiểm soát cân nặng, hỗ trợ cơ bắp phát triển, nhờ đó vóc dáng thêm săn chắc, khỏe khoắn.

Ngô Thanh Vân hướng đến vẻ đẹp khỏe khoắn với cơ thể săn chắc, năng động. Ở tuổi cận kề ngũ tuần, nữ diễn viên vẫn thường được khen trẻ trung và không chênh lệch về ngoại hình dù hơn bạn đời 11 tuổi.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ, người mẫu trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007), đóng cùng Johnny Trí Nguyễn. Trong thập niên 2010, mỹ nhân chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý như Tấm Cám: Chuyện chưa kể; Cô Ba Sài Gòn. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng. Cô từng xuất hiện với nghệ danh Veronica trong các phim Hollywood như hai phần The Old Guard, Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods...

Bạn đời Ngô Thanh Vân là đầu bếp Huy Trần, sinh năm 1990, Việt kiều Đức, từng sống ở nước ngoài nhiều năm. Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần đang tận hưởng chuyến du lịch tại quê ngoại Na Uy.