Đời tư bí ẩn của Hoa hậu Việt hiếm hoi đăng quang ở tuổi 17

"Sự mất tích" của Hoa hậu Nguyễn Đình Thụy Quân

Năm 2003, cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam được tổ chức lần thứ 2 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM. Sau nhiều vòng thi, người giành vương miện là thí sinh Nguyễn Đình Thụy Quân. Thời điểm đăng quang, cô chỉ mới 17 tuổi và đang học lớp 11.

Sinh năm 1986, với chiều cao 1m73, số đo 85-60-92, Nguyễn Đình Thụy Quân nhanh chóng tỏa sáng ngay từ những vòng đầu của cuộc thi. Có mẹ là thợ may, cô cũng có ưu thế khi được bà thiết kế các trang phục biểu diễn trên sân khấu. Bên cạnh đó, nhờ là vận động viên Taekwondo của đội tuyển võ thuật TP.HCM, Đình Quân sở hữu ngoại hình rất cân đối và khoẻ khoắn. Hoa hậu đã có dịp thử sức mình trong các giải năng khiếu như vô địch học sinh sinh viên, hội khỏe Phù Đổng… và đều mang về chiến thắng.

Hoa hậu Nguyễn Đình Thụy Quân thời điểm đăng quang. (Ảnh: TLP)

Sau khi giành ngôi vị hoa hậu, thay vì tận dụng hào quang để phát triển sự nghiệp giải trí, Thụy Quân lại lựa chọn con đường học tập. Các hoạt động nghệ thuật của cô diễn ra khá thưa thớt. Chia sẻ về quyết định này, nàng hậu từng cho biết việc vừa đi học vừa đi diễn là điều khó có thể chu toàn, bởi lịch diễn dày đặc, trong khi cô phải đến trường cả ngày và học thêm buổi tối. Nhiều hôm đi diễn về khuya vẫn phải học bài, sáng sớm lại tiếp tục đến lớp, cô không tránh khỏi mệt mỏi.

Dù không đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thụy Quân vẫn được đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2003 (Miss World) tổ chức tại Trung Quốc, song không đạt được giải thưởng. Sau cuộc thi này, cô gần như rút khỏi các hoạt động showbiz để tập trung cho việc học.

Thụy Quân theo học ngành quản trị kinh doanh hai năm tại Việt Nam, sau đó sang Anh quốc du học thêm hai năm rưỡi tại Đại học Greenwich, một trong những trường đại học lớn và hiện đại của xứ sở sương mù.

Hình ảnh hiếm hoi của Nguyễn Đình Thụy Quân sau khi đăng quang. (Ảnh: TLP)

Ngày 27/4/2014, nàng hậu hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện. Cô cho biết mình chỉ muốn giữ lại kỷ niệm nhân dịp tròn 10 năm đăng quang tại một cuộc thi nhan sắc.

Nói về quyết định rời xa sàn diễn, Thụy Quân thẳng thắn thừa nhận bản thân không có duyên với nghề, lại khá nhút nhát nên khó có thể tồn tại trong môi trường giải trí nhiều cạnh tranh và áp lực. Người đẹp cũng thổ lộ hạnh phúc gia đình là ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của cô. "Tôi sẵn sàng hy sinh nhiều thứ và thích làm người phụ nữ của gia đình hơn là theo đuổi con đường kinh doanh hay danh vọng" - Thụy Quân chia sẻ.

Hôn lễ của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam 2003 diễn ra kín đáo, người đẹp không tiết lộ thông tin đời tư với truyền thông. Theo nhiều nguồn tin, hiện cô đang có cuộc sống gia đình êm ấm, hạnh phúc. Thụy Quân cũng giữ vai trò quản lý chuỗi nhà hàng, cà phê của gia đình tại quận 7 (T.PHCM).