Hai hoa hậu Trung Quốc bị chê làm lố ở Cannes

Trong ngày thứ 4 ở Liên hoan phim Cannes 2026, người đẹp Zhao Na - Miss Universe Asia 2025 tới tham dự lễ công chiếu bộ phim Karma . Cô diện bộ váy dạ hội đính kết lấp lánh, đeo sash trong suốt quá trình di chuyển từ khách sạn tới thảm đỏ.

Zhao Na chọn phong cách trang điểm sang trọng, búi tóc thanh lịch. Nhan sắc của người đẹp Trung Quốc nhận được nhiều lời khen ngợi từ các fan sắc đẹp. Zhao Na được xem là đại diện xuất sắc nhất mà Trung Quốc cử tới đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ những năm gần đây. Cô đã lọt vào top 12 chung cuộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 và được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ châu Á.

Dù tỏa sáng với nhan sắc thanh lịch nhưng việc Zhao Na đeo sash lên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất hành tinh vẫn gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng cô sợ không ai nhận ra mình. Trước đó, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch cũng đeo sash Miss Universe khi xuất hiện trong ngày khai mạc Liên hoan phim Cannes. Nhiều người cho rằng Fatima xuất hiện mờ nhạt, không được chú ý trên thảm đỏ. Một số bình luận còn chỉ ra rằng Fatima bị các tay máy ngó lơ.

Một hoa hậu Trung Quốc khác cũng xuất hiện trên thảm đỏ ngày thứ 4 của Liên hoan phim Cannes đó là Honey Tian Mi - Miss Asia 2017. Cô diện bộ váy dạ hội ánh bạc, gây chú ý khi đeo sash và vương miện lên thảm đỏ. Màn xuất hiện của người đẹp bị nhiều fan sắc đẹp chê làm lố. Dù cố gây chú ý, Honey Tian Mi vẫn bị các tay săn ảnh ngó lơ trên thảm đỏ.

Thảm đỏ ngày thứ 4 cũng có sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig. Cô diện bộ váy màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên vẻ thanh lịch.

Màn xuất hiện của Victoria Kjær Theilvig nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Cô được nhận xét xinh đẹp như búp bê với vẻ đẹp cổ điển đầy cuốn hút.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ 2024, Victoria Kjær Theilvig tiếp tục phát triển sự nghiệp người mẫu ở quê nhà.

Á hậu Hoàn vũ 2015 Ariadna Gutierrez ghi điểm tuyệt đối với bộ váy trắng cúp ngực cổ điển phối cùng trang sức màu xanh lộng lẫy. Vóc dáng hoàn hảo của người đẹp Colombia nhận nhiều lời khen ngợi.

Ariadna Gutierrez đang phát triển sự nghiệp người mẫu thành công. Cô trình diễn cho nhiều nhà thiết kế đình đám thế giới. Người đẹp cũng là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với trang cá nhân có hơn 3,8 triệu người theo dõi.

Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 Isabella Menin tiếp tục ghi điểm với bộ váy màu đen kiểu dáng cổ điển, sang trọng. Cô được nhận xét là một trong những người đẹp mặc đẹp nhất Liên hoan phim Cannes năm nay.

Isabella Menin khoe dáng quyến rũ bên bờ biển nước Pháp.